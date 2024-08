Brazil Agencyi Brazil Agency https://istoedinheiro.com.br/autor/agencia-brasil/ 10/08/2024 – 11:48

Voepass Linhas Aéreas rectified this Saturday morning (10) the list containing the names of the 58 passengers and 4 crew members who were on flight 2283, operated by the ATR-72 turboprop aircraft, from Cascavel (PR) to Guarulhos (SP), which crashed early in the afternoon of this Friday (9). Constantino Thé Maia’s name was not on the list of embarked passengers initially released. According to Voepass, the absence of the name occurred due to a technical issue identified by the company regarding the validations of check-invalidation of the boarding and counting of passengers boarded.

Passengers on Flight 2283

CONSTANTINO TÉ MAIA

ROSANGELA SOUZA

ELIANE ANDRADE FREIRE

LUCIANI CAVALCANTI

JOSEPH FER

DENILDA WAKES UP

MARY HELP OF CHRISTIANS VAZ DE ARRUDA

JOSE CLOVES ARRUDA

NELVIO JOSE HUBNER

GRACINDA MARINA CASTELO DA SILVA

RONALDO CAVALIERE

SILVIACRISTINA OSAKI

WLISSES OLIVEIRA

HIALESCARPINE FODRA

DANIELA SCHULZ FUCKS

REGICLAUDIO FREITAS

SIMONEMIRIAN RIZENTAL

JOSGLEIDYS GONZALEZ

MARIA PARRA

JOSLAN PEREZ

MAURO BEDIN

ROSANGELAMARIA DEOLIVEIRA

ANTONIO DEOCLIDES ZINI JUNIOR

KHARINE GAVLIK PESSOA ZINI

MAURO SGUARIZI

LEONARDO HENRIQUE DA SILVA

MARIA VALDETE BARTNIK

RENATO BARTNIK

HADASSA MARIA DA SILVA

RAPHAEL BOHNE

RENATO LIMA

RAFAEL ALVES

LUCAS FELIPE COSTA CAMARGO

ADRIELLE COSTA

LAIANA VASATTA

ANACAROLINE REDIVO

JOSECARLOS COPETTI

ANDRE MICHEL

SARAH SELLALANGER

EDILSON HOBOLD

RAFAEL FERNANDO DOS SANTOS

LIZIBBA OF THE SANTOS

PAULO ALVES

PEDRO GUSSON DO NASCIMENTO

ROSANA SANTOS XAVIER

THIAGO ALMEIDA PAULA

ADRIANA SANTOS

DEONIR SECCO

ALIPIO SANTOS NETO

RAQUEL RIBEIRO MOREIRA

ADRIANO DA LUCA BUENO

MICHAEL ARCANJO RODRIDUES JUNIOR

DIOGO AVILA

LUCIANO TRINDADE ALVES

ISABELLA SANTANA POZZUOLI

TIAGO AZEVEDO

MARIANA BELIM

ARIANNE RISSO

FOUR CREW MEMBERS

DEBORAH SOPER AVILA

RUBIA SILVA DE LIMA

HUMBERTO DE CAMPOS ALENCAR E SILVA

DANILO SANTOS ROMAN