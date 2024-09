Stürmerstar Kylian Mbappé hatte bei seinem Königsklassen-Debüt für Madrid kurz nach dem Seitenwechsel die Führung (46. Minute) erzielt, die Deniz Undav für die Gäste egalisierte (68.). Der VfB hatte den Titelverteidiger im legendären Estadio Santiago Bernabéu phasenweise gewaltig unter Druck gesetzt. Allerdings ließ das Team von Trainer Sebastian Hoeneß zu viele Chancen liegen.

In der ersten Halbzeit hatte der VfB aber auch Glück, dass der türkische Schiedsrichter Halil Umut Meler einen Elfmeter nach Ansicht der Videobilder wieder zurücknahm (36.). Maximilian Mittelstädt hatte seinen Nationalmannschaftskollegen Rüdiger im Strafraum nur minimal mit der Fußspitze berührt.

Die rund 4.000 VfB-Fans, die über das offizielle Kartenkontingent für die Gäste ins Stadion gekommen waren, konnten mit dem Auftritt ihrer Mannschaft trotz der Niederlage sehr zufrieden sein. Bis zu 15.000 Stuttgarter Anhänger waren in der Stadt Madrid unterwegs und verfolgten die Partie in Bars und Restaurants.

Nach fast 15 Jahren wieder Königsklasse

Der VfB feierte nach 14 Jahren und 184 Tagen ein historisches Comeback auf höchster europäischer Ebene. Laut Datenanbieter Opta war es die längste Zeitspanne eines deutschen Klubs zwischen zwei Champions-League-Spielen. Am zweiten Spieltag empfangen die Schwaben in zwei Wochen den tschechischen Meister Sparta Prag.

„Es kommt uns alles etwas spanisch vor, aber es ist real“, sagte der VfB-Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle lächelnd vor dem Anpfiff bei Prime Video. Mittelstädt betonte aber auch: „Wir sind nicht nur hier, um nette Gäste zu sein.“ Und Hoeneß, der Real im Vorfeld als „Mythos“ betitelt hatte, stellte vor seinem Champion-League-Debüt als Trainer klar: „Wir haben schon den Anspruch zu zeigen, warum wir hier hergekommen sind.“ Und das taten seine Spieler.

Der Coach verzichtete in der Startelf auf Mittelstürmer Ermedin Demirovic, der am Wochenende beim 3:1-Auswärtssieg gegen Borussia Mönchengladbach zweimal getroffen hatte. Dafür rückte Außenangreifer Chris Führich ins Team – und der leitete nach zwei Minuten gleich die erste Chance durch Jamie Leweling ein.

Antonio Rüdiger (centre) climbs higher than everyone else and scores the goal to make it 2-1 against Stuttgart goalkeeper Alexander Nübel (2nd from right). dpa

Only a short time later, Enzo Millot, who was also new to the starting line-up, missed two chances to take the lead (8th and 14th). Real goalkeeper Thibaut Courtois reacted angrily to his teammates when he had to save against Angelo Stiller, who was running towards him alone (16th). The goal would not have counted because of an offside position, but it was a warning shot for the favorites.

Shock after half-time

Now Real was more concerned with possession and was therefore more dangerous, so that an open exchange of blows developed. First, Mbappé was thwarted by Stuttgart goalkeeper Alexander Nübel (25th). Then, on the other side, Undav hit the crossbar with a deflected shot after a counterattack (28th).

The second half began with a shock for the guests: after Mittelstädt misjudged the situation, Rodrygo picked up the ball and passed it to Mbappé, who effortlessly scored the 1-0.