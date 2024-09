Der Engländer leitete per Foulelfmeter nach Videobeweis in der 19. Minute den 21. Auftakterfolg der Münchner in Serie in der Champions League ein. Zudem verwandelte der 31-Jährige zwei weitere Strafstöße (73. und 78.) und erzielte das zwischenzeitliche 4:2 (57.). Raphael Guerreiro (33.), Michael Olise (38. und 61.), Leroy Sane (85.) und Leon Goretzka (90.+2) hießen die weiteren Bayern-Torschützen – es war der höchste Sieg der Münchner in der Königsklasse. Die Münchner wackelten nur kurz, als Bruno Petkovic (49.) und Takuya Ogiwara (51.) nach der Pause binnen weniger Momente auf 2:3 verkürzten.

Für die starken Bayern war es der fünfte Pflichtspielsieg unter Kompany. Am 2. Oktober wartet auf die Münchner bei Aston Villa wohl eine deutlich größere Herausforderung. Zuvor stehen zum Start in einen heißen Herbst in der Liga noch die Spiele in Bremen und gegen Meister Bayer Leverkusen an.

Neuer Rekord für Thomas Müller

Im Mittelpunkt stand einmal mehr auch Rekordjäger Thomas Müller. Durch seine Einwechslung in der 68. Minute für Jamal Musiala absolvierte der 34-Jährige seinen 152. Einsatz für die Bayern in der Champions League – kein Spieler hat mehr Einsätze für einen Klub.

Kiss and shot: Kane converts three penalties AFP

Kompany replaced right-back Sacha Boey, who had just undergone meniscus surgery, with Guerreiro, who interpreted the role very offensively. Joshua Kimmich played at number six. Müller and Joao Palhinha initially sat on the bench.

Bayern were dominant from the start against the “unwanted guest”, as a huge poster in the Dinamo block said. It developed into a one-sided game against an extremely defensive Croatian team. At first, however, the Munich team got stuck a few times.

The record champions needed a penalty after video evidence. Ronael Pierre-Gabriel had fouled Aleksandar Pavlovic, and Kane scored with his usual confidence. Bayern kept up the pressure after that and often had an easy game against the Croatians. Guerreiro with a powerful shot from the edge of the penalty area and Olise with a header after a cross from Kimmich converted their superiority into further goals before the break.

Goalkeeper change: Ulreich for Neuer

At half-time, Sven Ulreich came on for goalkeeper Manuel Neuer, who had apparently been injured in a collision in the early stages. Ulreich had not yet fully got on the pitch when he had to reach behind him twice. Shortly afterwards, he even saved Bayern from an equaliser.