Abanca Ademar (12 + 14): Ghedbane (Slavic); Casqueiro (2), Semedo (6), Natán Suárez (5), Piechowski (2), Lucin (2), Gonzalo Pérez (3); Donlin (-), Kisselev (-), Feutchmann (2), Jaime Fernández (2), Pedro Martínez (-), Antonio Martínez (1), Marchán (1).

Ángel Ximénez Puente Genil (13 + 15): From Hita (Ahmetasevic); Cuenca (1), Da Silva (1), Javi García (5, 2 p), Marcio Da Silva (2), Estepa (1), Túa (-); Castro (10), Joao Da Silva (3), Mitic (1), Poveda (1), Díaz (3), Melgar (-).

Referees: Miguel Martín Soria Fabián David Monjo Ortega. They excluded two minutes to Donlin (2) and Gonzalo Pérez, for Ademar; and Estepa and Anderson Da Silva, from Puente Genil.

Scoreboard every five minutes: 3-2, 5-4, 6-6, 7-9, 9-11, 12-13 (rest); 14-16, 17-17, 22-21, 24-23, 25-26, 26-28 (final).

Court: Meeting disputed, behind closed doors, at the Municipal Palace of Sports in León.