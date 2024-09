Am Ende fand man einen guten Mix. Spontan sei er mit seiner Frau in eines der Heime hingefahren, berichtet Witteck, auch um die Reaktion zu testen. Dort habe man sich für sie Zeit genommen, sie herumgeführt und erklärt, was man mit den Bewohnern alles so mache – von Gottesdienst über Bingo bis zum Backen. „Im Gemeinschaftsbereich roch es gerade nach Waffeln, vielleicht war das ja ausschlaggebend“, lacht Witteck. Aber auch das Vorhandensein eines geschlossenen Gartens und die Ortsrandlage seien Pluspunkte gewesen. Für alle Fälle ließ man sich auf die Warteliste setzen, und schon drei Tage später war ein Zimmer frei. Ein verkehrstechnisch günstiger gelegenes Heim konnte dagegen nichts versprechen. Weil Eile geboten war und das andere Zentrum überzeugte, wurde die Mutter dort untergebracht.

Die regionalen Unterschiede sind jedoch enorm. Der EEE liegt in Baden-Württemberg bei durchschnittlich 1716 Euro, in Hamburg sind es nur 1096 Euro. Unterkunft und Verpflegung sind mit 1193 Euro in Nordrhein-Westfalen am teuersten, in Sachsen-Anhalt werden im Durchschnitt nur 60 Prozent dieses Betrages fällig. Der Investitionskostenbeitrag liegt zwischen 313 Euro in Brandenburg und 587 Euro in Nordrhein-Westfalen. Per Saldo sind Pflegeplätze in Baden-Württemberg mit 2917 Euro im ersten Jahr am teuersten, am billigsten ist Sachsen-Anhalt mit 900 Euro weniger.