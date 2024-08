Bei Vorbildern gehört dazu, dass man von ihnen lernt. Dazu haben Blessin und seine Mannschaft nun alle Möglichkeiten, denn beim 0:2 vor 29.000 Fans am Millerntor gab es eine Lehrstunde in Sachen Effektivität. Erst vergab St. Pauli vier beste Möglichkeiten, ehe Heidenheim die letzte davon durch Hauke Wahl nach Torwart Kevin Müllers Parade zu einem folgenschweren Konter werden ließ – über Marvin Pieringer landete der Ball beim hochbegabten 18-Jährigen Paul Wanner, der Nikola Vasilj im Tor der Hamburger keine Chance ließ.

Mit diesem 0:1 in der 67. Minute war der FC St. Pauli endgültig im Oberhaus angekommen und hatte eine erste Vorführung in Sachen Cleverness bekommen. „Wir müssen da ein Foul ziehen und den Konter unterbinden“, sagte Blessin später, „dann gibt es zwar eine Gelbe Karte, aber das hätten wir verkraftet.“

Der Kopf, nicht die Kräfte

Diese Unterbrechung aber verpasste Connor Metcalfe, der so, weil er zudem zwei beste Tor-Möglichkeiten verstreichen ließ, zum Pechvogel des Abends wurde. Blessin sagte: „Da müssen wir auch mal ,ugly’ spielen.“

St. Pauli hatte bis dahin Ballbesitzphasen und das von Blessin geforderte Balljagen gut gemischt und überzeugte nach zehn schwierigen Startminuten gegen Heidenheimer, die noch am Donnerstag in Göteborg europäisch gespielt hatten (2:1 bei BK Häcken). Der Aufsteiger vom Vorjahr wirkte ohne Kleindienst, Beste und Dinkci sehr zahm, und St. Pauli schien einem ersten Sieg entgegenzusteuern.

Doch mit dem 0:1 erlahmte die Energie, auch wenn der gute Stürmer Johannes Eggestein später meinte, das hätte eher mit dem Kopf zu tun gehabt, nicht mit den Kräften: „Mitten in unsere Drangphase fällt das Tor, das war natürlich bitter.“

Heidenheim’s 2-0 goal by Jan Schöppner, whom Jackson Irvine had lost sight of after a corner, finally robbed St. Pauli of their belief that they could achieve more than an honorable result on this sunny evening.

Opinions differed on this. Shouldn’t we have beaten this newly formed and heavily loaded Heidenheim team? Blessin didn’t want to go that far: “We’re taking a lot of positives with us. Much of our match plan worked. We’ll keep playing like this and shouldn’t be upset now. The Bundesliga can look forward to us, and the points will come.”

However, only with more coolness and the required dose of ugliness, otherwise the FC will really end up as far down the table as many experts predicted in their season forecasts – which annoyed and challenged Blessin.