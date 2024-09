Zur Halbzeit des Münchner Oktoberfests konnte Vincent Kompany nach sechs Pflichtspielsiegen erstmals als Bayern-Trainer nicht gewinnen. Einen neuerlichen Kater gab es nach der deprimierenden Vorsaison, in der Leverkusen am Ende 18 Punkte vor dem FC Bayern lag, aber diesmal nicht. Bitter war für die Bayern, dass Stürmerstar Harry Kane in der Schlussphase sichtlich angeschlagen ausgewechselt werden musste.

Dafür war Jung-Nationalspieler Pavlovic im Spitzenspiel den Blickpunkt gerückt. Nachdem sein Fehler das 0:1 durch Robert Andrich (31.) eingeleitet hatte, glich der 20-Jährige per Traumtor wenig später aus (39.).

Musiala dribbelt, Wirtz hat es schwer

Außer über die Tore zweier Nationalspieler vor der Pause durfte sich Bundestrainer Julian Nagelsmann über sehenswerte Aktionen seiner DFB-Mittelfeldkünstler Jamal Musiala und Florian Wirtz freuen. Musiala verzückte vor 75.000 Zuschauern mit einigen sehenswerten Dribblings, war Dreh- und Angelpunkt im Münchner Offensivspiel. Wirtz hatte es angesichts der defensiveren Ausrichtung des Meisters schwerer. Der 21-Jährige mühte sich aber immer wieder, Struktur in das Angriffsspiel zu bringen.

Besonders standen wenige Tage vor den nächsten Champions-League-Aufgaben der beiden Teams auch die Trainer im Fokus. Kompany und sein Leverkusener Kollege Xabi Alonso nahmen Arm in Arm die Treppenstufen Richtung Spielfeld. Im hochintensiven und phasenweise etwas hitzigen Bundesliga-Topspiel ging es wenige Minuten später an der Seitenlinie bei den früheren Weltklassespielern zur Sache: Alonso, der lange vor der Verpflichtung von Kompany als Wunschkandidat auf den Münchner Trainerposten galt, holte sich früh die Gelbe Karte ab. Wiederholt diskutierte der Baske mit dem Vierten Offiziellen, Martin Petersen.

Pavlovic erst mit Fehler, dann der Torschütze

Groß war Alonsos Jubel, als Leverkusen mit dem ersten und einzigen Torschuss vor der Pause die Führung erzielte. Nach einem fehlerhaften Rückpass von Pavlovic – irritiert von Wirtz – ins Toraus nutzte Bayer den Eckball von Alejandro Grimaldo. Dessen Hereingabe legte Granit Xhaka auf Andrich ab, der aus der Distanz erstmals in dieser Saison traf. Der nach seinen Oberschenkelproblemen ins Tor zurückgekehrte Manuel Neuer war geschlagen.

He took measurements and scored the equalizer: Aleksandar Pavlovic dpa

But Pavlovic made up for his mistake. A cross from Michael Olise actually seemed to have already been cleared – then Pavlovic put the ball under the crossbar from 22 meters to make it a fantastic 1-1. The 20-year-old shouted out his joy and relief after his third goal for Bayern. The 1-1 score at half-time was well deserved for Bayern.

Actually, the Munich team, who lost 3-0 at home to Leverkusen in the previous season after a 2-2 draw, should have been leading. The fact that two midfielders scored was significant, as the evening was not that of center forwards Kane and Victor Boniface.