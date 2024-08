The second part of the saga of Nayib Bukele’s bitter medicine, announced at the inauguration of his first unconstitutional mandate, had as its first victim the employees of the Ministry of Culture. The measure, disguised as a lesson to those who “promote dark agendas” for having authorized the presentation of a play performed by artists dragsis actually an excuse to dismantle the institutionality with which it is no longer interested in keeping up appearances. Sources consulted by EL PAÍS assure that, in reality, “that was an excuse, because among those dismissed there are personnel who have nothing to do with that, for example administrative employees, communications employees and the Archaeology department.” The sources requested anonymity, one because she is waiting for her severance pay and another because she does not want to join the list of those dismissed. In the Bukele regime, speaking to the press leads to reprisals.

What was once a strategic bet in Bukele’s Government Plan has now become a diminished institution, devoid of its legal power, through a reform that prioritizes the private over the protection of the public.

The Ministry of Culture has historically been one of the State portfolios that has been of least interest to the governments in power. It was only in 2018 that it ceased to be a secretariat of the Presidency, after 17 years of having been a dependency of the Ministry of Education. In 2019, when Bukele constitutionally won the presidency, Suecy Callejas, delegate for culture of the Nuevas Ideas party, declared the institution as a patient in a coma“I think he is in a coma. They have had the opportunity to disconnect him several times, but they still thought it was necessary.” Now, as vice president of the Legislative Assembly, Callejas gave her vote and applauded a reform approved with a waiver of procedure that put the ministry in a vegetative state.

El oficialismo no cumplió con ninguna de las apuestas contempladas para el Ministerio en el Plan Cuscatlán, la plataforma de Gobierno de Bukele para el período 2019-2024. Según la misma Callejas, ese plan era el reflejo de los ideales del partido, donde la cultura se entendía “como un derecho humano, como una necesidad”, y por eso le iban a apostar a la modernización de la red de Casas de la Cultura –un espacio de encuentro en donde se daban talleres de educación artística y en algunos casos era el único acceso a biblioteca para algunos habitantes–y la educación artística en todos los niveles. La memoria histórica y la reconciliación tendrían un rol clave para ejecutar estos proyectos. Sin embargo, en cinco años ocurrió lo opuesto.

Desde noviembre 2023 se han ido cerrando paulatinamente las Casas de la Cultura, incluida la de El Mozote, inaugurada en 2012, en el marco de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Su eliminación por decreto el pasado 5 de julio es solo una formalidad.

“El objetivo es optimizar los recursos públicos y hacer un trabajo más eficiente dentro del Ministerio de Cultura”, aseguró el diputado oficialista Raúl Chamagua, pero sus palabras son solo un guion que el oficialismo ahora repite para justificar el desmembramiento institucional. En 2022, por ejemplo, los diputados oficialistas dijeron lo mismo de la decisión de disolver la Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc), una institución clave para recolectar datos sociodemográficos que permitían evaluar políticas públicas, como la pobreza, la desigualdad, el uso del tiempo, entre otras. La modernización prometida por los diputados del presidente en aquel entonces consistió en trasladar las funciones de la Digestyc al Banco Central de Reserva, una institución con funciones totalmente opuestas.

La optimización del uso de los recursos del Estado que realmente interesa al partido de Gobierno es la de agilizar los permisos de construcción, razón por la cual la reestructuración del Ministerio de Cultura estuvo acompañada de reformas a la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural, una ley clave para denunciar la destrucción de patrimonio arqueológico y cultural. Uno de esos casos ocurrió en 2017, cuando Bukele era alcalde de San Salvador, y el equipo de arqueólogos del Ministerio, amparados en la Ley, detuvieron las obras de remozamiento del Centro Histórico de la capital. En aquel momento, Bukele se saltó la normativa y usó la matonería para salirse con la suya y poner cemento donde los arqueólogos debían excavar.

Bukele no es el único al que esta ley le ha estorbado, pero sí es primero en modificarla a su antojo exitosamente. En 2018, diputados de la derecha legislativa decidieron que había que hacer una interpretación auténtica al inciso 2 del artículo 8 en respuesta a la destrucción de Tacuscalco, un sitio arqueológico de primer orden. Este inciso establece que “los planes de desarrollo urbano y rurales, los de las obras públicas en general y los de construcciones o restauraciones privadas que, de un modo u otro, se relacionen con un bien cultural inmueble serán sometidos por la entidad responsable de la obra a la autorización previa del ministerio a través de sus respectivas dependencias”. Para el caso de las urbanizaciones, por ejemplo, la entidad responsable suele ser la empresa constructora. La reforma fue vetada por el presidente Salvador Sánchez Cerén, pero para entonces la residencial ya había sido construida y anunciaba la venta de casas. Una vez que Bukele llegó al poder, su ministerio de Cultura decidió que una multa de 30.000 dólares era suficiente para cerrar el caso.

La reforma de Bukele establece que ya no será el Ministerio de Cultura el responsable de los permisos y que el presidente será el encargado de “adecuar el reglamento” de la ley. Para ello, el Ejecutivo pidió el pasado 26 de julio que se cree la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción, una institución autónoma que busca “mejorar el clima de negocios e impulsar procesos de transformación y generación de ciudades prósperas, resilientes e inclusivas” por medio de la agilización de los trámites. Si bien la dirección de Arqueología sobrevivió a la reestructuración, así sea con apenas dos arqueólogos, sus funciones han sido reducidas a lo académico.

Hugo Díaz, exjefe de Arqueología del ministerio que tuvo a cargo las inspecciones en las plazas del Centro Histórico a las que se opuso Bukele y la defensa por la destrucción de Tacuscalco explicó a EL PAÍS que la reforma a la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural aprobada el pasado 6 de julio legaliza la desprotección del patrimonio, ya que lo habilita para eliminar la declaratoria de bien cultural a aquellos sitios que han sido previamente intervenidos, ya sea por el Estado o un privado. “Con ello, el ministerio renuncia a su función de garante y atenta contra el interés público implícito en patrimonio cultural”, sostiene. Según la Ley salvadoreña, existe una obligación de notificar a las autoridades de cultura el hallazgo fortuito de bienes culturales, pero bajo la nueva normativa esto puede significar, según amplía Díaz, “en la autorización de proyectos de construcción en los que se ha devastado patrimonio cultural argumentando que ya no existe valor cultural que proteger, así como, desconocer el derecho de protección y desarrollo de los legados culturales que las comunidades y pueblos indígenas tienen en el manejo, reporte y registro de sus expresiones patrimoniales”. Es decir, que el Ministerio pasará de ser el ente protector de los bienes culturales y patrimoniales a ser su verdugo.

A Bukele le gusta comparar El Salvador con los países del primer mundo para decir no tiene nada que envidiarles, pero el desarrollo voraz que impulsa no tiene ningún interés por resguardar lo patrimonial; prefiere, en cambio, deslumbrar con el uso exagerado de luces LED y cerámica brillante. El centro histórico de San Salvador ha sido remozado paulatinamente para desalojar a los comerciantes locales y reemplazarlos por franquicias. Incluso aquellos edificios que, como alcalde, Bukele consideraba icono del Centro Histórico fue demolido en nombre de la modernización. Al presidente le interesa el patrimonio solo sí va de la mano con sus intereses.

Para Joaquín Aguilar, arquitecto restaurador que ha supervisado por años distintos proyectos de rehabilitación en el Centro Histórico, la reforma a la Ley de Patrimonio es una medida que en papel parece ser buena, pero en la práctica peligrosa. Si bien admite que es importante que se agilicen los trámites que, por distintas razones, estaban paralizados cuando el Ministerio de Cultura era el encargado de los permisos, dar poderes absolutos al Ejecutivo no es indicativo de que el interés principal sea el resguardo de los bienes culturales. “La ley está hecha para evitar obstáculos en la toma de decisiones arbitrarias”, dice y teme que lo que más peligra en el Centro Histórico son las obras monumentales de arquitectura de lámina y madera. Destaca que lo que se ve como casas viejas y sucias son en realidad obras que dotan de identidad y carácter único a la ciudad. Sin embargo, las autoridades actuales “no tienen idea de lo que es restauración, valor histórico ni estético”, agrega y lamenta que no haya espacio para el diálogo. Ya tienen ideas fijas, sentencia.

Mientras Bukele reparte la dosis de medicina amarga entre los empleados públicos, sueña con montar la primera planta nuclear en Centroamérica, para lo cual se ha aliado con Argentina, en quien por ahora tiene, gracias a Javier Milei, su principal socio en la región.

