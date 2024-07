So viel immerhin wird deutlich: Starmer will ein Verbindungsseil neu spannen, das schon Theresa May, die erste Premierministerin nach dem Brexit-Referendum, gerne für die Zeit nach dem EU-Austritt zwischen London und Brüssel geknüpft hätte. Ihre Sorge galt damals nicht nur der militärischen Sicherheit, sondern auch inneren Bedrohungen. Als frühere Innenministerin hatte sie Stichworte wie die ­Mitgliedschaft in Europol, den Eu­ropäischen Haftbefehl oder den EU-Datenaustausch zur Terroris­mus­bekämpfung im Kopf.

Munition für die Ukraine

Ob der neue britische Kooperationswille so ausgreifend sein wird, hat die neue Regierung noch nicht ausgeführt. Sie gibt sich jedenfalls demonstrativ offen – auch in der Hoffnung, dass es europäische Annäherungswünsche an Großbritannien geben könnte, aus denen dann beiderseitige Verhandlungsvorteile zu gewinnen seien.

Ein wesentliches Motiv liegt in den Einsparungen und möglichen Einnahmen, die durch eine enge Zusammenarbeit bei Rüstung und Beschaffung zu erzielen wären. Schmerzlich haben britische Rüstungsfirmen bemerkt, dass ihnen an den milliardenschweren Munitionslieferungen, welche die EU zugunsten der Ukraine auslobte, kein Anteil zufiel.

Außerdem ist längst deutlich, dass große militärische Entwicklungsvorhaben, egal ob es sich um Drohnen, Raketen oder gepanzerte Fahrzeuge handelt, nicht länger national bewältigt werden können. Die EU hat Dutzende multinationale Rüstungsprojekte angestoßen, gefördert und dafür einen stabilen Kooperationsrahmen geschaffen. Es läge nicht nur im britischen Interesse, wenn London in diesen Teilnehmerkreis zurückkehrte.

An der Seite der US-Navy

In gleichem Maße gilt das auch für die britische Beteiligung an europäischen Sicherheitsmissionen, für die es gegenwärtig keine rechtliche Kooperationsgrundlage mehr gibt. Was aber wäre, wenn künftig ein Szenario wie jenes im Golf von Aden entstünde, in dem jemenitische Rebellen die internationale Schifffahrt bedrohen und die Vereinigten Staaten selbst nicht mehr präsent sein wollen? Die Briten, die im Roten Meer unverzüglich zum Schutz der Handelsrouten mit eigenen Schiffen an der Seite der US-Navy aktiv wurden, hätten keinen Partner mehr.

Um an der dort gleichfalls operierenden EU-Mission teilzunehmen, wäre eine vertragliche Grundlage sinnvoll, die etwa auch britische Mitsprache bei Planung und Kostenteilung regeln könnte. Umgekehrt könnte die EU im Falle eines amerikanischen Abzuges eine solche Mission langfristig überhaupt nur mit Hilfe der Royal Navy weiterführen, weil deren Flugzeugträger dazu unabdingbar wären.

Keir Starmer in the House of Commons on July 22nd AFP

The British expectations of a bilateral military agreement with the German government are even more militarily concrete. Here too, the focus will be on finding synergy effects, for example in the joint development and procurement of military equipment. More than ten years ago, London agreed to a deep military cooperation with Paris in the “Lancaster House Treaty”, and the agreement with Berlin is to be similarly comprehensive.

The British Army in particular is interested in closer cooperation with the Bundeswehr. British troops would like to conduct maneuvers on German training grounds again; however, units from both armies could also support each other more elsewhere, especially on NATO’s eastern flank. Germany has stationed a brigade-sized task force in the Baltics, while the British have a battalion-sized combat unit in Estonia.

The British intentions to cooperate do not provide an adequate answer to the security uncertainty that would arise if the United States were to question its own leadership role in NATO following the re-election of Donald Trump. However, they do reflect the urgent desire of the new Labour leadership in London to break out of the Brexit isolation caused by the previous government.