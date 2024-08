Die beiden ersten Saisontore, beide erzielt vor der berühmten Südtribüne. Und in einem sehr schwierigen Spiel, in dem die Dortmunder nicht viel besser waren als die Eintracht. „Ich habe es erwartet, dass wir uns erstmal finden müssen, wir haben gegen einen richtig guten Gegner gespielt“, sagte Trainer Nuri Sahin, der nach getaner Arbeit von einem „Brustlöser” am ersten Spieltag“ sprach.

Der unter dem neuen Chefcoach entwickelte Ansatz war zwar ganz gut erkennbar, lange Bälle über die gegnerischen Pressingreihen hinweg wurden kaum noch geschlagen. Der Plan sieht vor, die Räume bis zum gegnerischen Strafraum mit flachen Pässen und einem guten Positionsspiel zu überbrücken. Aber die guten Ansätze aus den Testspielen und dem Pokalduell mit Phoenix Lübeck ließen sich gegen diesen starken Gegner an diesem heißen Sommertag nicht sofort auf das Bundesliganiveau übertragen.

„Das haben die Jungs gut umgesetzt“

Pascal Groß, die Schlüsselfigur bei der Entwicklung einer kultivierten Spielstruktur, wurde gut zugestellt, und Emre Can hat bekanntermaßen Schwächen, wenn Kombinationsfußball gespielt wird, die sich auch an diesem Tag zeigten. Die Zentrumslinie davor mit Julian Brandt sowie Marcel Sabitzer erreichte der Ball in vielen Fällen gar nicht erst, auch wie die Frankfurter Angriffslinie mit Omar Marmoush, Hugo Ekitiké und Farés Chaibi sehr aufmerksam gegen den Ball arbeitete.

„Wir hatten einen mutigen Auftritt von der Mannschaft gefordert, das haben die Jungs gut umgesetzt“, sagte Trainer Frankfurts Dino Toppmöller, dem vor allen Dingen die ersten 35 Minuten sehr gut gefallen hatten.

Nach einer halben Stunde hatte die Eintracht sechs Eckbälle herausgespielt, der BVB keine einzige. Frankfurt war die etwas bessere Mannschaft, blieb aber im Offensivspiel ebenfalls harmlos, so dass der Unterhaltungswert der ersten Spielhälfte gering blieb. Vielleicht musste die Eintracht sich vorwerfen nicht genug Profit aus den Problemen geschlagen zu haben, die sie den Dortmundern bereitet hatten. „Wir sind im Spiel geblieben, als wir mussten, sind ruhig geblieben und hatten das Quäntchen Glück“, sagte der neue Dortmunder Strategiechef Groß. Anders gesagt: Immerhin haben sie in der letzten Linie ganz gut verteidigt.

Die zweite Hälfte begann dann mit einer Protestaktion auf der Südtribüne gegen den Sponsoring-Deal des BVB mit dem Rüstungskonzern Rheinmetall. Etwa zwei Dutzend Transparente wurden entrollt mit Sprüchen wie: „Werte erschießen – Geld genießen“ oder „Kämpfen und Glücksspiel – BVB übernimmt Verantwortung“. Letzteres war eine Anspielung auf den Rheinmetall Slogan „Taking resonsibility in a changing world“.

Dortmund fans protest with banners against the Rheinmetall deal. dpa

In fact, the Dortmund team say that they explicitly want to contribute to an important discussion with their partnership: Are arms companies morally dubious? Or can the manufacture and sale of weapons actually be seen as an act of responsibility in dealing with the world situation in view of the many threats? These questions have now reached the Bundesliga.

After three or four minutes, however, the protest was over and the game slowly picked up speed. Dortmund became increasingly dominant, but the decisive factor was that they had the better substitution options. “It’s extremely important that we can follow up well, and we did that today,” said Sahin. “You have to bring quality from the bench because the gap usually opens up after 60 or 70 minutes.”

Coach happy, mascot happy: Nuri Sahin and Emma celebrate with the Dortmund fans. dpa

First, after an hour, the eagerly awaited new signing Maximilian Beier and above all Gittens came into play. There was more going on in the penalty areas. Chaibi had a very good chance for Eintracht when he sent a cross pass over the bar in the five-meter area in front of the empty goal (71st minute). In the eyes of the team, that was the turning point of the game. “We simply have to do it, then it will be 0-1 here, then it will be extremely unpleasant for Dortmund,” said Toppmöller, who spoke of a “key scene”. What followed was a classic.