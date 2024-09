Donyell Malen (12. Minute), Adeyemi (17./41.) und Emre Can (90.+3/Handelfmeter) sorgten zudem für die ersten FCH-Gegentore in dieser Bundesliga-Spielzeit. Die Treffer von Marvin Pieringer (39.) und Maximilian Breunig per Foulelfmeter (74.) waren zu wenig für die Gäste, die den BVB nur in der Schlussphase richtig in Bedrängnis brachten.

Der Champions-League-Finalist aus dem Ruhrgebiet schoss sich mit dem Sieg für den ersten Königsklassen-Auftritt in dieser Saison am Mittwoch beim FC Brügge warm. Dies traf im besonderen Maße auf Adeyemi zu, der schon in den beiden U-21-Länderspielen in den vergangenen Tagen fünf Tore erzielt hatte und am Freitag das Saisondebüt von 18-Millionen-Euro-Zugang Serhou Guirassy in den Schatten stellte. „Ich bin glücklich über die beiden Tore“, sagte Adeyemi bei DAZN: „Der Trainer hat mir vertraut – und ich habe ihm gezeigt, dass ich da bin.“

Sieben Tore binnen sieben Tagen

Der ehemalige Stuttgarter stand nach überstandenen Kniebeschwerden gleich in der Startelf und glänzte beim dritten Dortmunder Tor, als er den Ball clever für den hinter ihm lauernden Adeyemi durchließ. Angesichts des Offensivspektakels der Dortmunder ging die riskante Taktik von Trainer Nuri Sahin auf. Wie von seinem Heidenheimer Kollegen Frank Schmidt erwartet, stand Dortmund enorm hoch und beließ im Aufbau nur noch die Innenverteidiger Niklas Süle und Waldemar Anton in Abwesenheit des gelb-rot-gesperrten Nico Schlotterbeck als Absicherung.

Die Hausherren erzeugten so früh Druck und gingen durch Malen direkt in Führung. Für Heidenheim war es das erste Gegentor in dieser Saison. Und dabei blieb es nicht, da die zuvor so hochgelobten Gäste kein Mittel gegen die Offensivwucht Dortmunds fanden.

Heidenheim gelangen keine frühen Ballgewinne, die den BVB in Not gebracht hätten, obwohl die Gastgeber vor allem in Person von Felix Nmecha, der von Beginn an ran durfte, den Gegner durch schlampige Anspiele oder schwache Zweikampfführung wiederholt zu Umschaltmöglichkeiten einluden.

Die blieben zunächst noch ungenutzt. Stattdessen legte Dortmund fünf Minuten nach der Führung nach: Der erstmals als BVB-Kapitän aufgelaufene Julian Brandt legte gekonnt auf Adeyemi ab, der mit dem Selbstbewusstsein der vergangenen U-21-Spiele einschoss.

The new Dortmund striker Serhou Guirassy tried from all positions, but did not score. dpa

Even after the two-goal lead, BVB coach Sahin stuck with the extremely high-positioned full-backs Julian Ryerson and Ramy Bensebaini. The Algerian played from the start for Dortmund for the first time this calendar year and put in a decent performance. The hosts now took a more leisurely approach up front or were too imprecise, and Heidenheim had more phases of possession. After a good half hour, they were successful with high balls.

First, Pieringer headed the ball into Dortmund keeper Gregor Kobel’s arms while standing free (36th minute), but did much better three minutes later with a header after a great cross from Omar Traoré and gave Dortmund their first goal of the season. But the guests continued to show major defensive problems and invited BVB to score more goals. Just two minutes after the lead, Adeyemi again restored the old gap.

At half-time, Heidenheim coach Schmidt corrected his misguided decision to use the same starting line-up from the previous competitive match for the first time this season. But bringing in Sirlord Conteh and three other substitutions after just under 70 minutes had little effect. Dortmund then countered in their own stadium. Adeyemi missed a great chance to score his third goal of the evening after around an hour.