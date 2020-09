Racing Villalbés (0): Javi Pita; Diego López, David Buyo, David Vérez, Bruno Caballero; Javi Varela, Jose Varela, Make, Santi Gegunde; Dani Pedrosa and Ángel. They also played: Rumbo, Gabri, Anxo, Marino, David, Rares, Muiña, Aitor, Sandá, Cuadrado, Rares and Anxo.

Sports (3): Carlos Abad; Valín, Juan Rodríguez, Bergantiños, Héctor Hernández; Queijeiro, Sanma, Gandoy, Nacho González; Rui Costa and Adri Castro. Also playing: Alberto, Salva Ruiz, Borja Granero, Mujaid, Bóveda, Celso Borges, Keko Gontán, Lara and Miku.

Referee: López Fernández (Lugo).

Goals: 0-1 (60 ‘) Lara, cross shot within the area. 0-1 (65 ‘) Adri castro, headed after a corner. (77 ‘) Borges, of masterful lack.

To Magdalena: 150 spectators. It was allowed to complete 75% of the capacity (365) of the stands.