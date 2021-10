De auto heeft zijn transformatie ingezet en is begonnen aan de onvermijdelijke transitie naar 100% elektrische aandrijving, een technologie die een nuluitstoot van broeikasgassen of vervuilende stoffen garandeert. De uitdaging voor autobouwers bij die transitie bestaat erin om een ​​voertuig aan te bieden dat niet alleen coherent en duurzaam is, maar dat tegelijk de sterke waarden en kenmerken eigen aan het merk onderstreept. Dat is precies de aanpak die BMW onderscheidt: deze overgang verzekeren en bevorderen zonder afbreuk te doen aan de basiswaarden die de Bayerische Motoren Werke heeft opgebouwd in zijn meer dan honderdjarige bestaan.

Uitmuntendheid komt niet vanzelf en daarom heeft BMW alles in het werk gesteld om de nieuwe BMW iX te ontwerpen en te ontwikkelen. Want wanneer je van paradigma verandert, moet je de factoren in de vergelijking durven om te gooien. En dat begint bij de basis, in dit geval de architectuur, die hier volledig specifiek is. Het bijzusione eraan: het gebruik van verschillende materialen, zoals aluminum of koolstofvezel om de stijfheid te optimaliseren, maar ook een betere verdeling en inplanting van de verschillende organen. De voordelen zijn legio: meer interieurruimte, meer comfort, bijkomende technologische mogelijkheden, een betere chassisbalans, enzovoort. Daarom werpt de BMW iX zich ook op als de referentie van zijn segment en als het nieuwe vlaggenschip van het merk.

Vloeiend en genus

De BMW iX mag dan wel een SAV zijn (een Sport Activity Vehicle), hij biedt de interieurruimte van een limousine. Dat is een van de rechtstreekse effecten van de nieuwe architectuur, die het mogelijk maakt een transmissietunnel achterwege te laten, wat resulteert in meer beenruimte en extra opbergvolumes, of een middenconsole die werd uitgedacht als een designmeubel. Dat exclusieve karakter is natuurlijk terug te vinden in heel het interieur, dat een echte showcase is. De binnenruimte ademt een warme en luxueuze sfeer uit, het resultaat van tal van factoren, zoals de nieuwe stoelen met geïntegreerde hoofdsteunen (zowel voor- als achterin) en orthopedische steun. Ook het tipouze panoramische dak van glas dat het interieur doet baden in het licht, of de elektrochrome beglazing dragen hun steentje bij. Lounge-effect gegarandeerd!

Die verbazende capaciteiten op het vlak van functionaliteit en comfort zijn des te opvallender omdat de BMW iX heel redelijk blijft qua afmetingen (4.92 meter), wat een duidelijk voordeel oplevert op het vlak van wendbaarheid. Het silhouet is tegelijk vloeiend en puur, een gelikte stijl die niet mag worden gezien als een breuk met het verleden, maar integendeel als vooruitgang ingegeven door durf: de durf om te innoveren. Zo verbergt het koetswerk tal van subtiele dingen die onzichtbaar zijn voor het blote oog, zoals de verzonken deurgrepen die de luchtweerstandscoëfficiënt verbeteren, wat de energie-efficiëntie ten goede komt. Of de 360 ​​° -parkeercamera’s die discreet geïntegreerd zijn in het radiatorrooster en die ook dienstdoen als afstandsradars. Bij BMW draagt ​​die technologische discretie een naam: Shy Technology. Het zoveelste bewijs van de uitzonderlijke zorg die werd besteed aan de BMW iX.

Rijbereik en prestaties

De nieuwe, vijfde generatie van de BMW eDrive-aandrijving onderscheidt zich door een volledige integratie van de elektromotor, de vermogenselektronica en de overbrenging. De BMW’s iX xDrive40 en xDrive50 bieden respectievelijk een vermogen van 326 en 523 pk en een koppel van 630 en 765 Nm; indrukwekkende waarden die beschikbaar zijn van bij 0 o / m en die meteen de eersteklasprestaties van deze nieuwe SAV verklaren. Afhankelijk van de versie volstaan ​​6,1 of 4,6 seconden voor de sprint naar 100 km / u. Een indrukwekkende prestatie als je weet dat het gemengde normverbruik minder dan 20 kWh / 100 km bedraagt.

Het batterijpakket biedt een capaciteit van 76.6 kWh voor de versie xDrive40 en zelfs van 111.5 kWh in de xDrive50. De resulterende waarden voor het rijbereik zijn ronduit opmerkelijk: tot 630 kilometer (WLTP-cyclus), wat van deze SAV een nieuwe referentie in de categories maakt. En het mooiste van dat alles is dat de BMW iX de gebruiker een opmerkelijke flexibiliteit biedt: het laadvermogen kan tot 200 kW bedragen, waardoor je de batterij tot 80% kunt opladen in slechts 29 minuten. Een must!

Technologisch en verantwoord

Het bijzusione aan de BMW iX is dat zijn duurzame karakter niet alleen te danken is aan zijn aandrijving zonder koolstofuitstoot. Heel wat andere aspecten dragen bij tot zijn kwaliteiten op het vlak van milieu, zoals zijn recyclagepercentage van 99% dankzij het gebruik van onderdelen die gemaakt zijn van secundaire grondstoffen, van natuurlijke materialen en van gerecycleerde material. Zo doet de BMW iX in ruime mate een beroep op aluminum en gerecycleerde plastics, FSC-gecertificeerd hout of bekleding en vloermatten die gemaakt zijn van gerecycleerde visnetten.

Die duurzame aanpak sluit bovendien het gebruik van de meest geperfectioneerde technologieën niet uit, zoals blijkt uit het sluitstuk van het interieur: het iDrive en zijn BMW Curved Display, dat twee screensen naast elkaar combineert (12.3 het 14.9 duim), ene voor de instrumenten en het andere voor de multimedia-interface. Het infotainmentsysteem wordt bediend met een draaiknop op de middenconsole of met behulp van enkele aanraakgevoelige schakelaars met haptische feedback. Ook hier waakt de ‘Shy Technology’ op de achtergrond tot wanneer ze nodig is, zodat de inzittenden alle ruimte hebben om even intense als ontspannende momenten te beleven in de BMW iX.

Gevrijwaard rijplezier

Met zijn krachtige elektromotoren neemt de BMW iX vanzelf een beslissende voorsprong op de weg. Dat geldt ook voor het comfort, want dankzij de afwezigheid van een verbrandingsmotor zijn er evenmin trillingen en motorlawaai. Reizen in absolute stilte blijft een betoverende ervaring waarvan je nooit genoeg krijgt. Tegelijkertijd schuift de iX net als alle andere BMW’s een ideal gewichtsverdeling naar voren, een kwaliteit die hier nog wordt versterkt door de lage inplanting van het accupakket, waardoor het zwaartepunt nóg lager komt te liggen. Het resultaat: een toegenomen rijplezier dat bovendien nog wordt vergroot door de ogenblikkelijke respons van de motoren, voor een soepele en zachte, maar indien nodig ook vlotte en snelle rit. Kortom, het rijplezier blijft intens en meeslepend.

En ook op fiscaal vlak is er alleen maar goed nieuws, want de BMW iX geniet de komende jaren de maximale aftrekbaarheid van 100%. De BMW iX is dan ook een intelligent keuze: enerzijds vanwege zijn aantrekkelijke fiscal aftrekbaarheid, anderzijds omdat de waarde van deze SAV de komende jaren behouden zal blijven – of zelfs zal toenemen. Ja, de BMW iX is echt de pionier van een nieuw tijdperk.