The Federal Court authorized (21) new blockades of assets of those suspected of financing the coup acts that resulted in the depredation of the Três Poderes buildings on the day , in Brasilia. The amount that was BRL 6.5 million[https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2023-01/justica-bloqueia-r-65-milhoes-de-acusados-de-financiar-ataques” target=”_blank” rel=”noopener”>subiu para R$ 18,5 milhões.

Segundo a Advocacia-Geral da União (AGU), a quantia deverá ser utilizada para ressarcir os cofres públicos pelos prejuízos aos edifícios, no caso de condenação definitiva dos envolvidos.

Notícias relacionadas:

Com base em relatórios preliminares de danos do Senado Federal e da Câmara Federal, a AGU já havia obtido o bloqueio de R$ 6,5 milhões em bens de 52 pessoas e sete empresas suspeitas. Após o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal apresentarem estimativas dos prejuízos causados pela depredação, o órgão fez novo pedido, na -feira (19).

Os danos ao prédio do Palácio do Planalto estão estimados em R$ 7,9 milhões e do Supremo Tribunal Federal em R$ 5,9 milhões. A quantia também engloba o valor atualizado dos prejuízos estimados pela Câmara dos Deputados, que informou danos de R$ 1,1 milhão, sem levar em consideração a restauração das obras de arte danificadas e a destruição e subtração de presentes de chefes de Estado, cujo valor é inestimável.

“Tendo em vista os novos levantamentos efetuados pela Câmara dos Deputados (reduzindo a estimativa inicial), pela Presidência da República e pelo Supremo Tribunal Federal, esses dois últimos até então inéditos, dada a compreensível indeterminação dos prejuízos sofridos, ainda em apuração, impõe-se o seu deferimento [do pedido de bloqueio]”, wrote Judge Francisco Alexandre Ribeiro, 8th Federal Court of Brasília, in the decision.

In the order, the judge also determines the removal of three people from the list of suspects because they are unrelated to the financing and chartering of people for the attacks. They are: Terezinha de Fátima Issa da Silva, Willian Bonfim Norte and Adriane de Cassia Shcmatz Hagann.

On the other hand, Sheila Ferrarini, a woman identified as financing transport for the vandals, was included in the survey.