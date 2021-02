Graduada en Farmacia por la Universidad de Valencia, actualmente está realizando su tesis doctoral gracias a un contrato predoctoral de la Fundación Séneca para trabajar en la Universidad de Murcia como parte del grupo de Hematología y Oncología Clínico-experimental liderado por el catedrático Vicente Vicente.

Durante su carrera universitaria realizó una estancia de un año en la Universidad de Semmelweis, en Budapest y al acabar sus estudios decidió venir a Murcia para investigar en el grupo de Hematología, que reúne un grupo multidisciplinar de médicos, farmacéuticos, bioquímicos, biólogos con líneas de investigación traslacional al servicio del paciente.

Su tesis se centra en el estudio de nuevos mecanismos genéticos que explican una enfermedad rara, la deficiencia de antitrombina, que aumenta el riesgo de trombosis, incluso en niños, tal y como han demostrado con el estudio de la serie de pacientes más amplia del mundo, realizado en colaboración con un grupo belga de investigación.

«La carrera investigadora es apasionante pero requiere perseverancia hasta alcanzar la meta»



Su formación molecular se ha complementado durante su tesis con estancias en centros especializados primero en el Bac de Sang y Teixits de Barcelona, y posteriormente en la Universidad de Cambridge, donde implementó su conocimiento del análisis bioinformático aplicado a una tecnología de secuenciación de tercera generación, la secuenciación por nanoporos, la cual han puesto a punto en su laboratorio de Murcia. Actualmente siguen desarrollando proyectos de colaboración con ambos grupos.

Precisamente, el desarrollo de esta tecnología novedosa, ha animado al equipo a crear la empresa de base tecnológica LongSeq Applications, bajo el amparo de la Universidad de Murcia, y que ofrece servicios de secuenciación de ADN de cadena larga, por nanoporos a la comunidad científica y sanitaria. En esta empresa, cuyo lanzamiento tuvo lugar en septiembre de 2020, participan tres grupos de investigación, dos de la Universidad liderados por los profesores Vicente Vicente y Jesualdo Tomás, y uno del IMIB liderado por Ángel Esteban. El valor añadido de esta empresa es el servicio integral que ofrece de análisis e interpretación de los resultados ajustados a las necesidades del cliente. La acogida de la empresa ha sido excelente y ha recibido el premio a la mejor idea para la creación de una empresa del CEEIM y de ‘UMU-Emprende’ de la Universidad de Murcia.

–Apenas ha comenzado su carrera profesional y ya ha fundado una empresa, gracias a los resultados de su trabajo, ¿alguna vez imaginó algo así?

–La verdad es que no había imaginado que dedicándome a la investigación fuera a crear una empresa. Siempre he sido decidida y me gustan los retos, por lo que al plantearme mi director de tesis la posibilidad de lanzarnos con una empresa, fui la primera en impulsar y trabajar para que fuera realidad.

–¿En qué momento decidió que quería dedicarse a la carrera investigadora?

–Siempre me ha gustado la investigación, especialmente si esta tiene como objetivo una utilidad clínica, y me apasiona la docencia universitaria. Esto es lo que me ofrece el grupo de investigación en el que estoy. Al acabar la carrera de Farmacia y tener esa doble visión que aporta esta carrera (básica y de salud) decidí seguir con el ámbito académico e investigador como siguiente paso en mi proyecto profesional, siempre abierta a las nuevas oportunidades, como lo ha sido la creación de la empresa que he contado.

–¿En algún momento, el hecho de ser mujer ha supuesto un lastre en su carrera?

–La verdad es que no he tenido ningún problema con este aspecto, de hecho, estoy liderando la empresa en la que participamos tanto mujeres como hombres y cada uno aporta sus conocimientos y sus capacidades, nos compenetramos muy bien.

–¿Quiénes fueron sus referentes, si los tuvo?

–El referente más importante que tengo es mi familia. La mayor parte se dedica al ámbito sanitario. También tengo un familiar dedicado al mundo de la empresa y que nos ha asesorado e inspirado a la hora de dar los primeros pasos con LongSeq Applications y mi abuelo, Manuel de la Morena, que es referente en el campo de docencia universitaria, siendo profesor de Química en la Escuela de Ingenieros de la Universidad de Navarra.

–¿Qué mensaje manda a las niñas de hoy en día?

–Mi mensaje, según mi experiencia, es que aprovechen todas las oportunidades que se les presenten en su camino profesional, con esfuerzo e ilusión. Teniendo clara su orientación y sus metas, pero a la vez siendo también flexibles para ir dando cada paso en el momento que les toque. La carrera investigadora es una carrera apasionante en la que cada día es distinto, pero a la vez es una carrera de fondo, que requiere perseverancia hasta alcanzar la meta.