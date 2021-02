Doctora en Ciencias Químicas por la Universidad Autónoma de Madrid, durante su doctorado realizó dos estancias predoctorales en Canadá, una postdoctoral en Francia y otra en Murcia, que fue la que la acercó a la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT).

Sus colaboraciones científicas a lo largo de los años han sido múltiples y muy variadas, tanto a nivel nacional como internacional, con las universidades de Murcia, Autónoma de Madrid, Valencia o centros en Japón, Alemania y Argentina, entre otros.

Nació y pasó su niñez y adolescencia en el barrio Ciudad de los Ángeles, en el sur de Madrid. En 1998 llegó para quedarse definitivamente en la Región de Murcia, aunque cinco años antes ya residía en ella la mayor parte del año, tras casarse con un murciano, el también catedrático de Química-Física Adolfo Bastida, con quien tiene dos hijos: Aurora y Héctor.

En julio de 2020, con algunos meses de retraso, como consecuencia de la pandemia causada por la Covid-19, la Universidad Politécnica de Cartagena celebró elecciones a rector en las que logró el apoyo del 77% de los votantes –la candidatura era única–, convirtiéndose así en la primera rectora de una universidad politécnica en España.

–¿Alguna vez, cuando era estudiante, se imaginó que llegaría a ser un referente?

–En mi época de estudiante no teníamos referentes femeninos, ni en ciencia ni en casi ningún terreno. Éramos hijas de una generación de mujeres que habían sido expulsadas de su desarrollo laboral al casarse, por lo que para nosotras era suficiente intentar alcanzar una buena formación que pudiera proporcionarnos independencia. Probablemente, las mujeres más influyentes fueran nuestras profesoras y maestras. Creo que nunca imaginé llegar a ser un referente ni creo en realidad lo sea, ¡menuda presión!, ¿no? Esto es algo circunstancial y pasajero. Tiene que llegar el día en el que las cuestiones de desigualdad de género no sean noticia.

–¿En qué momento decidió que le gustaría ser rectora?

–He de reconocer que no fue en un momento concreto. El anterior rector, Alejandro Díaz Morcillo, decidió no presentarse a la reelección. Había, pues, que darle el relevo y, curiosamente, me encontré con que varios de mis compañeros del equipo rectoral proponían mi candidatura. Así que, a partir de ese momento comenzó a fraguarse la posibilidad, fue tomando cuerpo, vaya, hasta que, finalmente, me decidí. Me creí, me creo capaz. Y aquí estoy. Le debo mucho a la UPCT. Por ejemplo, el haberme permitido compatibilizar mi vida profesional y personal. Y quiero trabajar para que sea una referente en educación de excelencia, en investigación, desarrollo e innovación.

–¿En algún momento, el hecho de ser mujer ha supuesto un lastre en su carrera?

–Para mí, no. Soy madre de dos hijos, soy catedrática de universidad con cinco sexenios de investigación continuos y uno de transferencia y seis quinquenios docentes. He podido conciliar. Ahí puedes ver que no hay discontinuidad en mi carrera, aunque sí hay periodos más intensos de trabajo alternados con otros de menor intensidad. Esto, he de reconocer, ha sido posible por el completo apoyo de mis colaboradores y especialmente de mi marido, que también es profesor universitario. Creo que no es lo común entre nosotras. Yo aproveché mi primera baja maternal para escribir un capítulo de libro y la segunda, para preparar mi oposición de Titular de Escuela. Y una cosa, afortunadamente, mis bebés eran muy buenos. Creo que, además, es necesario añadir a estas circunstancias mi gran capacidad de trabajo y fuerza de voluntad. Tengo carácter, vaya.

–¿Quiénes fueron sus referentes, si los tuvo?

–En realidad, creo que no tuve referentes. Antes no teníamos acceso a tanta información como ahora. Siempre fui un poco rebelde pero sin intención de parecerme a nadie ni ser como nadie. Ten en cuenta que me apellido Miguel Hernández. Habiendo estudiado Química, tengo que citar sin duda a Marie Curie, ¿te imaginas dónde estaría ella ahora si en su época hubiera sido un hombre? Recientemente se ha lanzado la campaña #NoMoreMatildas con el objetivo de promover los referentes femeninos y que la figura de la mujer no quede opacada por la de los hombres que la rodean. En mi opinión es muy interesante y creo que merece una profunda reflexión. Hay que pasar a la acción y tomar medidas para que eso no ocurra.

Errores



–¿Qué mensaje manda a las niñas de hoy en día?

–Que confíen plenamente en sus capacidades. Es muy importante la autoestima. Que se quieran, se conozcan y reconozcan sus capacidades, sus habilidades y las potencien; son mejores de lo que creen. Nos equivocamos. Cometemos errores y la vida está llena de tropezones, claro. Y de sorpresas. Pero personalmente creo que el error más imperdonable es no intentarlo. Hay que buscarse la vida, salirle al paso; no esperar a que venga a buscarte, a que te escoja para algo. Les diría, en definitiva, que cojan la batuta de su vida para conformar su propia orquesta.