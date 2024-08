„Es war relativ spontan“, sagte Ludwig. „Jetzt ist es gerade einfach der richtige Zeitpunkt, glaube ich“, erklärte sie und fügte etwas scherzhaft hinzu: „Ich bin einfach langsam alt und muss den jungen Leuten das mal überlassen.“

Abschied vor Familie und Wegbegleitern

Sie bedankte sich bei allen, die sie begleitet haben. „Ohne meine Family und mein Team wäre das einfach alles nicht möglich gewesen“, sagte Ludwig sichtlich gerührt. Ihr Mann und ihre zwei Söhne waren im Publikum. „Ich bin sehr emotional gerade, aber ich freue mich einfach so, dass ich das mit euch heute teilen darf.“

Highlight of Rio: Kira Walkenhorst (l.) and Laura Ludwig celebrate on their way to the gold medal. dpa

She will always remain loyal to the sport. “I’m just happy to have the energy, capacity and time for something new. But above all, to be there for the family.” For example, preparing her eldest son for school. Afterwards, the song “Angels” by Robbie Williams was played for Ludwig. She waved her arms on stage.

The 38-year-old is saying goodbye after an extremely successful career. She took part in five Olympic Games. In 2016, she won gold in Rio de Janeiro with Kira Walkenhorst. A year later, the two became world champions.