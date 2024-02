DWith the Ball des Sports, Deutsche Sporthilfe organizes an event that is perfectly planned down to the last detail and always keeps sport in mind – even when naming the individual courses on the menu. At the 53rd edition in the Frankfurt Festhalle, star chef Nelson Müller, who was responsible for the menu for the second time after the previous year, regretted a small mistake he had made on the red carpet before the event began.

He had considered basketball as an appetizer with the alley-oop, fencing with foil and the Olympic premiere sport of breakdance with the Pop Locking Stones, but had forgotten the fourth sport, judo, which was presented at the ball by a show act. “The idea only now occurs to me that a judo roll could certainly have been implemented wonderfully in style and taste in many different culinary forms,” admitted Müller, who, surprisingly, was also appearing at his live show “Soulfood by Nelson Müller” at the same time as the Sports Ball. went on stage in the Jahrhunderthalle in his role as a singer and commuted back and forth between the Festhalle and the west of Frankfurt.

Ornella Muti brings glamor into the hall

Meanwhile, on the stage in the festival hall, the chairman of Sporthilfe, Thomas Berlemann, struck a more serious tone. “Sporthilfe distances itself from all anti-democrats and all racists,” he said in view of “remigration” plans on the right-wing fringe. Sport stands for variety and diversity.



Host and Prime Minister: Sporthilfe boss Thomas Berlemann, supervisory board member Franziska van Almsick, Prime Minister Boris Rhein, Sporthilfe supervisory board chairman Christian Seifert and Boris Rhein's wife Tanja Raab-Rhein (from left to right).

:



Image: Maximilian von Lachner [F.A.Z.-Rech



Der Ball des Sports, der nach seiner Rückkehr aus Wiesbaden in die Festhalle im Vorjahr zum insgesamt 14. Mal in Frankfurt ausgerichtet wurde, ist das größte gesellschaftliche Ereignis dieser Art in Deutschland mit einer Ansammlung an Wirtschaftsgrößen wie Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing, Spitzenpolitikern wie Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) oder dem hessischen Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) bis hin zu der italienischen Starschauspielerin Ornella Muti, die auf Einladung des Süßwarenunternehmers Hermann Bühlbecker Glamour aus der Welt des Showbiz in den Ballsaal zauberte.

Die für den Spitzensport zuständige Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) musste kurzfristig absagen. Die Deutsche Sporthilfe nutzt diese Prominenz auch, um derzeit bewusst Lobbyarbeit für mehr Wertschätzung gegenüber Leistungssportlern zu betreiben, weil gemäß Umfragen nur noch rund die Hälfte der Menschen sportliche Werte wie Ehrgeiz oder Opferbereitschaft als erstrebenswert erachtet. „Obwohl wir olympische Sportarten sind, sind wir alle Randsportarten hinter dem Fußball“, sagt Lukas Dauser. Der Dreißigjährige wurde im vergangenen Jahr Turn-Weltmeister am Barren und zum Sportler des Jahres gewählt. Zuvor war er Zweiter bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen, aber „mit den Silbermedaillen aus den Jahren davor, war die Aufmerksamkeit nicht so groß. Und das ist irgendwie schade.“







Turnkollegin Elisabeth Seitz würde sich wünschen, dass Sportlerinnen und Sportler, die tagtäglich so viel Zeit und so viel Energie investieren, mehr TV-Zeiten bekommen würden. „Wenn wir nicht gezeigt werden, woher sollen dann die Kinder wissen, was es eigentlich alles für tolle Sportarten gibt?“, fragt sich die aktuelle EM-Dritte am Stufenbarren.