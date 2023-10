The bad weather is plaguing part of Italy with thunderstorms, flooding and gusts of wind. Today, Tuesday 31 October, the red weather alert is triggered in Veneto due to hydrogeological risk, orange in six regions including Emilia Romagna, Liguria and Lombardy and yellow in 11 including Lazio. Here, in detail, are and why the territories affected by the critical issues detected by the Department of Civil Protection which issued the alert.

Red alert

High criticality due to hydrogeological risk in Veneto (Alto Piave, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave foothills)

Orange alert

Moderate criticality due to hydraulic risk:

Emilia Romagna (Reggiana plain, Low Piacenza-Parma hill, Piacenza-Parma mountain, High Piacenza-Parma hill, Po Reggio plain, Piacenza-Parma plain)

Friuli Venezia Giulia (Isonzo Basin and Plain of Udine and Gorizia)

Trentino Alto Adige: Autonomous Province of Trento, Autonomous Province of Bolzano

Veneto (Basso Brenta-Bacchiglione and Fratta Gorzone, Livenza, Lemene and Tagliamento, Alto Piave, Adige-Garda and Lessini mountains, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco and Basso Adige, Piave piedmont, Lower Piave, Sile and lagoon drainage basin)

Moderate criticality due to hydrogeological risk:

Emilia Romagna (Central Emilian mountains, Piacenza-Parma mountains, Piacenza-Parma high hills, Bolognese mountains)

Friuli Venezia Giulia (Tagliamento and Torre mountain basins, Livenza and Lemene basins)

Liguria (Ligurian Maritime Basins of the East)

Lombardy (Valchiavenna, middle-lower Valtellina, Valcamonica, lakes and eastern pre-Alps, Pavia Apennines, Bergamo Orobie)

Trentino Alto Adige: Autonomous Province of Trento, Autonomous Province of Bolzano

Veneto (Basso Brenta-Bacchiglione and Fratta Gorzone, Adige-Garda and Lessini mountains)

Yellow alert

Ordinary criticality due to hydraulic risk in Emilia Romagna (Central Emilian mountains, Modena plain, Central Emilian hills, Bolognese mountains, Bolognese hills)

Friuli Venezia Giulia (Eastern / Karst Basin, Tagliamento and Torre mountain basin, Livenza and Lemene basin)

Lombardy (Upper eastern plain, Central plain, Middle-lower Valtellina, Varesine lakes and pre-Alps, Valcamonica, Eastern lakes and pre-Alps, Lario and western pre-Alps, Bergamo Orobie)

Ordinary criticality due to storm risk:

Abruzzo (Aterno Basin, Marsica, Alto Sangro Basin)

Campania (Basso Cilento, Alto Volturno and Matese, Piana Campana, Naples, Islands and Vesuvian area, Sorrento-Amalfi peninsula, Monti di Sarno and Monti Picentini, Tusciano and Alto Sele, Piana Sele and Alto Cilento)

Emilia Romagna (Central Emilian mountains, Piacenza-Parma high hills, Bolognese mountains, Romagna high hills, Romagna mountains)

Lazio (Liri Basin, Aniene)

Liguria (Eastern Ligurian Po Valley Basins, Central Ligurian Maritime Basins, Eastern Ligurian Maritime Basins)

Lombardy (Upper eastern plain, Valchiavenna, Middle-lower Valtellina, Varesine lakes and pre-Alps, Valcamonica, Eastern lakes and pre-Alps, Pavia Apennines, Bergamo Orobie, Lower eastern plain, Lower central-eastern plain)

Molise (Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro)

Tuscany (Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Florence, Arno- Coast, Bisenzio and Ombrone Pt, Etruria-North Coast, Etruria-South Coast, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Tuscany, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Fiora and Albegna, Ombrone Gr-Alto, Islands, Fiora and Albegna-Costa and Giglio)

Umbria (Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Alto Tiber)

Ordinary criticality due to hydrogeological risk:

Abruzzo (Aterno Basin, Marsica, Alto Sangro Basin)

Emilia Romagna (Lower Piacenza-Parma hills, Central Emilian hills, Bolognese hills)

Friuli Venezia Giulia (Isonzo Basin and Plain of Udine and Gorizia)

Liguria (Eastern Ligurian Po Valley Basins, Central Ligurian Maritime Basins)

Lombardy (Lower central-western plain, Upper eastern plain, Central plain, Varesine lakes and pre-Alps, Lario and western pre-Alps, Lower eastern plain, Lower central-eastern plain, Lower western plain, Upper Valtellina, Hydraulic hub of Milan)

Molise (Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro)

Tuscany (Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Florence, Arno- Coast, Bisenzio and Ombrone Pt, Etruria-North Coast, Etruria-South Coast, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Tuscany, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Fiora and Albegna, Ombrone Gr-Alto, Islands, Fiora and Albegna-Costa and Giglio)

Veneto (Livenza, Lemene and Tagliamento, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco and Basso Adige, Basso Piave, Sile and lagoon drainage basin)