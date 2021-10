Tegelijk met de tentoonstelling ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van het Circuit van Spa-Francorchamps, wordt er in Autoworld nog een andere eeuweling in de bloemetjes gezet: het motormerk Gillet. Gedurende een tiental dagen zullen er niet minder dan 80 motoren van het Luikse merk worden tentoongesteld.

Gillet, dat in 1919 het levenslicht zag na afloop van de Eerste Wereldoorlog, is de derde van de ‘Demoiselles de Herstal’ (de andere twee zijn, zoals bekend, FN en Saroléa). De onderneming werd opgericht door boekhouder Léon Gillet, die al heel vroeg gefascineerd was door de nieuwe en boeiende wereld van motoren, en ontwerper Fernand Laguesse.

De sportieve successen lieten niet lang op zich wachten: in 1921 behaalde Gillet de zege in de 350cc-klasse van de eerste Grote Prijs van België en won het merk Parijs-Nice, Circuit des Vosges en andere regelmatigheidsstrijden. Gillet ondernam ook enkele epische rally-raids: Parijs-Constantinopel in 1924, Parijs-Moskou-Parijs (en de Ronde van de Sovjet-Unie) in 1925, en als kers op de taart de World Tour door Sexé en Andrieu in 1926-1927 en Luik-Elisabethville-Luik door luitenant-vliegenier Fabry in 1927.

Ook wonnen de Gillet-motoren definitief de Bol d’Or-beker in 1936, omdat ze als eerste tot driemaal toe (bovenop de zeges in de afzonderlijke klassen) het algemene klassement op hun naam schreven: in 1928, 1929 and 1936.

In de naoorlogse periode verdwenen snelheidswedstrijden in België naar de achtergrond door de groeiende belangstelling voor motorcross. Ook daar schitterde Gillet door in 1946 en 1948 het Belgische kampioenschap te winnen.

De tentoonstelling ‘Gillet Motorcycles 100 Years’ is te zien in Autoworld in Brussel, van 30 oktober tot en met 7 November.

