Die an sich überraschendste Nachricht ist nicht, dass sich in Ingolstadt eine frische Mittelklasse warmläuft. Vielmehr wie Audi jahrelang in schierer Unsichtbarkeit überlebt hat. Solch Agonie hätte im VW-Konzern früher zu kaltlächelnden Massenentlassungen auf Führungsebene geführt. Zumindest ist ein neuer Vorsitzender an Deck, und der hat Land in Sicht in Form von A5 als Limousine und Kombi, Q5 als SUV und A6 e-tron als Kombi und Limousine mit Elektroantrieb. Audi hat einiges abgeräumt von jenen Plänen, die sowieso nie Vorsprung versprachen, an der Umbenennung der Baureihen hält der Hersteller leider fest. So ist das, was nun als A5 präsentiert wird, an sich die A4-Familie. Aber gerade Ziffern kennzeichnen künftig die Vollelektriker, ungerade die teilelektrifizierten Verbrenner, und der A5 verschmilzt sowieso auf den A4, wodurch beide zum A5 werden. Alles klar? Immerhin sind die eine Weile lang verwendeten, so kruden wie unverständlichen Zusatzbezeichnungen Geschichte, ein Benziner heißt wieder 2.0 TFSI und ein Diesel 2.0 TDI. Welch Wohltat.