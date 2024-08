Am Samstagmorgen ist offenbar ein Mann festgenommen worden. Bei ihm soll es sich nach ersten Ermittlungen allerdings nicht um den Täter handeln, berichtet die Nachrichtenagentur dpa. Nach weiteren dpa-Informationen soll die Beschreibung des Täters durch Zeugen vor Ort nicht mit dem Festgenommenen übereinstimmen. Der Mann sei am frühen Samstagmorgen festgenommen worden und sitze in Gewahrsam, hieß es aus Polizeikreisen. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung berichtet.

Es gebe nur wenig verlässliche Informationen, sagte zuvor ein Polizeisprecher. „Ich glaube, das ist unser Riesenproblem. Wir haben noch nicht so viele Angaben zum Täter“, sagte der Sprecher. Zeugen, die in unmittelbarer Nähe zum Geschehen waren, stünden unter Schock. „Die werden von uns im Augenblick professionell betreut und wir vernehmen diese natürlich, um da jetzt genauere Angaben zu bekommen.“ Die Polizei geht derzeit davon aus, dass es sich um einen Einzeltäter handelt. Alle Zeugenaussagen, die die Polizei bislang aufnehmen konnte, wiesen darauf hin. „Von weiteren Personen ist uns nichts bekannt.“

Die Polizei Düsseldorf hat derweil gemeinsam mit der Generalstaatsanwaltschaft der Landeshauptstadt zu einer Pressekonferenz eingeladen. Um 15 Uhr wollen sie im Polizeipräsidium Wuppertal über den Polizeieinsatz und den aktuellen Stand der Ermittlungen informieren. Auch Solingens Oberbürgermeister Tim Kurzbach soll daran teilnehmen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser, der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul und Ministerpräsident Hendrik Wüst wollen nach „Spiegel“-Informationen am späten Samstagnachmittag nach Solingen kommen.

Polizei ruft dazu auf, Solinger Innenstadt zu meiden

Es sei dem Täter gelungen, im Tumult und in der sich anfangs ausbreitenden Panik nach der Tat zu entkommen, sagte ein Sprecher des NRW-Innenministeriums. Der Angreifer habe sehr gezielt auf den Hals seiner Opfer eingestochen. Bei ihnen handele es sich um Besucher des Festes. Es soll sich um eine Frau und zwei Männer handeln. Zum Aussehen des flüchtigen Verdächtigen gebe es keine gesicherten Informationen.

Aus Polizeikreisen hieß es, der Fall werde nicht mehr als Amoklage eingestuft, sondern als Anschlag. Dafür spreche das zielgerichtete Vorgehen des Täters. NRW-Innenminister Herbert Reul war in der Nacht am Tatort eingetroffen. Er warnte vor Spekulationen. „Aus dem Nichts sticht jemand wahllos auf Menschen ein. Man kann noch nichts sagen zur Person und zum Motiv“, sagte Reul, nachdem er sich am Tatort ein eigenes Bild verschafft hatte. Es gebe dafür einfach keine belastbaren Fakten.

Auch die Gewerkschaft der Polizei (GdP) warnte vor Spekulationen. „Ich appelliere an alle, besonders an die Nutzer in den sozialen Medien, darauf zu verzichten, Gerüchte zu verbreiten“, sagte der Vorsitzende des nordrhein-westfälischen GdP-Landesverbands, Michael Mertens, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Die Polizei in Wuppertal hatte nach der Tat via Facebook am späten Freitagabend dazu aufgerufen, die Solinger Innenstadt zu meiden. Wer Verdächtiges beobachte, solle nicht eigeninitiativ handeln, sondern den Notruf 110 wählen. Die nordrhein-westfälische Polizei erklärte im Onlinedienst X, Hinweise zu dem Messerangriff in Solingen wie etwa Fotos und Videos könnten den Ermittlern auf ihrem Hinweisportal im Internet (http://nrw.hinweisportal.de) zur Verfügung gestellt werden. Außerdem werde ein Bürgertelefon zu diesem Zweck eingerichtet.

Die Fahndung reicht über die Stadtgrenzen hinaus, in Solingen sind zahlreiche Straßensperren errichtet worden. Über Nacht waren Hubschrauber in der Luft. Beamte standen mit Waffen am Einsatzort und sicherten diesen. Es gab Absperrungen in der ganzen Stadt. Sichtschutzwände waren aufgebaut. Tatort war der Fronhof – ein Marktplatz in der Innenstadt von Solingen. Dort stand eine Bühne für Livemusik.

Wüst: Tat hat „unser Land ins Herz getroffen“

Politiker aller Ebenen äußerten ihre Bestürzung. „Der Anschlag in Solingen ist ein schreckliches Ereignis, das mich sehr bestürzt.“, schrieb Bundeskanzler Olaf Scholz auf der Plattform X. „Wir trauern um die Opfer und stehen an der Seite der Angehörigen. Den Verletzten wünsche ich eine schnelle Genesung. Der Täter muss rasch gefasst und mit der vollen Härte des Gesetzes bestraft werden“, schrieb der SPD-Politiker weiter.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst bezeichnete den Anschlag als „Akt brutalster und sinnloser Gewalt“. Die Tat habe „unser Land ins Herz getroffen“, schrieb er auf der Plattform X. Nordrhein-Westfalen sei in Erschütterung und Trauer vereint. „In diesen dunklen Stunden sind die Menschen unseres Landes und darüber hinaus mit ihren Herzen und Gedanken in Solingen“, schrieb der CDU-Politiker weiter. Und: „Ein großer Dank gilt den vielen Rettungskräften und unserer Polizei, die in diesen Minuten um Menschenleben kämpfen.“

Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser zeigte sich erschüttert. „Wir trauern um die Menschen, die auf furchtbare Weise aus dem Leben gerissen wurden“, schrieb die SPD-Politikerin am Samstag auf der Plattform X. Die Sicherheitsbehörden würden alles tun, um den Täter zu fassen und die Hintergründe des Anschlags zu ermitteln. „Ich bin dazu mit NRW-Innenminister Herbert Reul und unseren Sicherheitsbehörden im laufenden Kontakt“, schrieb Faeser.

Federal Finance Minister Christian Lindner wrote on the X platform: “The grief for the victims of the attack in #Solingen is quickly mixed with feelings of helplessness and anger. I too,” said the FDP politician. “But we cannot allow that. We are not powerless and we need cool consistency from the police and the rule of law.” Federal Economics Minister Robert Habeck was also shocked. “Bad, worst news from Solingen,” said the Green politician on Instagram. “Violence against people who just wanted to celebrate happily is reprehensible.”

The attack also caused consternation abroad. “I am deeply shocked by this terrible attack on innocent citizens at the city festival in Solingen,” wrote the President of the EU Parliament, Roberta Metsola, on the Platform X. Hatred and violence should have no place in society.

Attack on “Festival of Diversity”

A reporter from the “Solinger Tageblatt” was on site during the attack and described it as follows: “The atmosphere is spooky.” Within a few minutes, the exuberant party mood had turned into shock, and she was met by tearful visitors.

A “Festival of Diversity” began on Friday to mark the 650th anniversary of the city of Solingen. It was to last until Sunday. The announcement states: “Solingen Mitte will become a large festival mile: the celebrations will take place from Neumarkt to Fronhof and Mühlenplatz.”