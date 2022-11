Yamato Video announces the arrival in Italy of Assassination Classroom – Supplementary Lessonsthe series of eight OVAs based on stories featured in the manga but not in the original television series.

The series will arrive exclusively on ANiME GENERATIONthe premium channel of Prime Video, directly with the Italian dubbing. Below we include the main cast.

Korosensei: Paolo De Santis

Nagisa Shiota: Annalisa Longo

Karma Akabane: Federico Viola

Tadaomi Karasuma: Patrizio Prata

Irina Jelavić: Gea Riva

Gakuho Asano: Lorenzo Scattorin

Kaede Kayano: Veronica Couscousa

Ryoma Terasaka: Alessandro Fattori

Kotaro Takebayashi: Loris Bondesan

Hiroto Maehara: Simon Lupinacci

Hinata Okano: Erika Laiolo

Yuma Isogai: Andrea Oldani

Tomohito Sugino: Andrea Rotolo

Taiga Okajima: Jacopo Calatroni

Ritsu: Martina Felli

Itona Horibe: Ezio Vivolo

Megu Kataoka: Katia Sorrentino

Manami Okuda: Giulia Bersani

Hinano Kurahashi: Giulia Maniglio

Rio Nakamura: Federica Simonelli

Yukiko Kanzaki: Laura Cherubelli

Rinka Hayami: Ilaria Silvestri

Masayoshi Kimura: Fabrizio Valezano

Toka Yada: Martina Tamburello

Yuzuki Fuwa: Giuliana Atepi

Kirara Hazama: Chiara Preziosi

Ryunosuke Chiba: Cristiano Paglionico

Sosuke Sugaya: Omar Maestroni

Sumire Hara: Jolanda Granato

Koki Mimura: Stefano Pozzi

Taisei Yoshida: Davide Fumagalli

Takuya Muramatsu: Vito “Shade” Ventura

Gakushu Asano: Gianandrea Muià

Teppei Araki: Davide Garbolino

Natsuhiko Koyama: Maurizio Di Girolamo

Ren Sakakibara: Alessandro Pili

Tomoya Seo: Fabrizio Odetto

Source: Yamato Video