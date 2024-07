Eine Maschine soll im emotionalen Ausnahmezustand helfen? „Na los, umarme mich“, sagt Sunny mit einem Enthusiasmus, der Suzie auf die freiliegenden Nerven geht. Die Kollision ist programmiert, als würfe man einem Ertrinkenden ein Taschenmesser zu. Doch die Apple-Serie „Sunny“, die unter dem eigentümlichen Label „dark comedy“ rubriziert ist, wagt mehr, als Gag-Synkopen des Nichtverstehens in dieser Mensch-Maschine-Interaktion aneinanderzureihen. Sie überlegt, wie Menschen mit ganz unterschiedlichen Prägungen und Blicken auf die Welt einander verstehen können – und ob und wie verkörperlichte Künstliche Intelligenz dabei assistieren kann.

Den Abscheu, den viele gegenüber Maschinen empfinden, die menschliche Gefühle simulieren, kleiden die Serienschöpfer in eine Roboter-Form, wie sie bereits in der Realität zum Einsatz kommt: Das Kindergesicht soll dem Menschen die Angst nehmen, ganz gleich, ob da im Nudelsuppen-Restaurant ein etwas aufgesetzt grinsender Roboter mit Musikuntermalung die Nudelsuppe serviert, oder ob er im Altenheim ein Gesprächsangebot abspult, das mitunter genauso limitiert ist wie das Aufnahmevermögen seiner Gesprächspartner.

Alkohol fließt hier in rauen Mengen

„Sunny“ handelt nicht nur von Trauer, Verlust und Einsamkeit, sondern biegt sehr bald ab in eine fein überdrehte Thrillerhandlung. Selbstverständlich verhält sich Sunny bald merkwürdig. Hat das im Netz beworbene „Dark Manual“ etwas damit zu tun, mit dem man die von der Firma „Imatech“ programmierten Grenzen der Homebots sprengen und sie zu Sexsklaven oder Gewalttätern umpolen kann? Das würden auch die Damen und Herren des ortsansässigen Yakuza-Klans gern wissen. Schwerer wiegt für Suzie allerdings, dass ihr Mann Masa nicht der ist, den sie zu kennen glaubte. Er entwerfe Kühlschränke, hatte er ihr charmant erklärt. Unterschätzte Haushaltsgeräte: Sie verhöhnen die thermodynamischen Gesetze, indem sie Kälte aus Hitze generieren, und die Erhöhung der Entropie halten sie ebenfalls auf.

Bei Alkohol, der hier in wirklich rauesten Mengen fließt – Rotwein und Whisky –, verhält es sich umgekehrt: Er generiert Hitze aus Kälte, und das mit der Entropie ist dann auch egal. Und weil hier so viele Zutaten, Zustände und Zuschreibungen bildgewaltig kollidieren, entsteht etwas von dem Besten, was Unterhaltung im Zuschauer auslösen kann: Neugier.

Japan als Hintergrundfolie ist dabei nicht allein aus Gründen des visuell anschmiegsamen Exotismus gewählt. Der Kontrast des Aus-der-Rolle-Fallens mit einer Gesellschaft, die im Guten wie im Schlechten noch sehr klar mit Rollenzuschreibungen und den an sie geknüpften Erwartungen arbeitet, lässt sich filmtechnisch kaum eindrucksvoller einfangen. Gleichzeitig zeigen die „Sunny“-Schöpferinnen Katie Robbins und Rashida Jones, wie einsam es inmitten von Menschen vor lauter Heimeligkeit und Tech-Komfort werden kann.

Even the telephone and translation button in the ear, modeled on Douglas Adams’ Babelfish, which translates Japanese fluently into English (and cleverly: English subtitles), is powerless when we are in the philosophical area of ​​private language. Here, roughly speaking, the question arises as to whether people can understand others or their feelings through language at all, or whether they can convey their own feelings.

For a long time, Western mind games assumed that only the individual can understand himself and his feelings. But where there are rules for forming descriptions through language, there are always several people who follow and learn them, and therefore can communicate in the language generated from them and, above all, act accordingly.

It is therefore futile, in the spirit of Ludwig Wittgenstein’s beetle-in-a-box analogy, which is prominently featured in the series, to look for one’s own beetle/feeling or that of another person in an effort to understand. Language, understanding, knowledge and any kind of emotional management is a shared practice. And where language and action are not necessarily based solely on the understanding of the individual’s feeling, human-machine interaction suddenly becomes something that can grow together.

Heretically simplified: the blockage of a person who cannot and does not want to presume to understand the feelings of a traumatized fellow human being and is inhibited from giving the person affected what he needs; the robot does not know this blockage. “Sunny” uses all the means of the collective practice of intelligent entertainment to ask whether the development of AI, rather than the humanization of machines, could not also be about helping people to rediscover the human within themselves when they seem temporarily lost.