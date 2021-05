ONCE DEL LEVANTE

Paco López returns to 4-4-2, but maintains its bet on Cárdenas under sticks and Cantero in punta. The two jewels of the quarry. Many rotations in a team that will distribute minutes for the final stretch: Miramón, Malsa, Morales and Dani Gómez return.

Levante lineup: Cardenas; Miramón, Róber Pier, Postigo, Clerc; De Frutos, Melero, Malsa, Morales; Dani Gómez and Cantero.