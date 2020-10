Liberbank Cantabria Sinfín (13 + 12): Ernesto Sánchez; Postigo, Basualdo (1), Dimitrievski (5.1p), Diego (1), Zungri (4) and Ramiro (4) -starting seven- Israel Marín (ps); Valverde (1), Pla, Barco, Lastra, Alonso, Vallés (2p), Castro (4) and Rubio.

Recoletas Atlético Valladolid (13 + 16): César Pérez; Dani Pérez (3), Víctor Rodríguez (6), Adrián Fernández (4), Ander Ugarte (4), Miguel Martínez (5) and Miguel Camino (-) -starting seven- Carlos Calle (ps); Diego Camino (1), Nico López (2), Roberto Turrado, Patrianova, Álvaro Martínez, Roberto Pérez (1), Jorge Serrano (2.1p) and Manu García.

Scoreboard every five minutes: 1-1, 2-4, 8-5, 8-6, 13-10, 13-13-break- 14-15, 16-19, 17-21, 22-23, 23-26 and 25-29 ( final).

Referees: Macías De Paz and Ruiz Vergara. Two minutes were excluded for Basualdo (2) from Liberbank Cantabria Sinfín and Ander Ugarte, Adrián Fernández for Recoletas Atlético Valladolid.

Court: La Albericia Pavilion in front of 250 spectators.