O’Connor, die vor allem mit dem Lied „Nothing Compares To You“ in die Musikgeschichte einging, gehörte zu den bekanntesten Musikerinnen Irlands. Sie war vor einem Jahr überraschend im Alter von 56 Jahren gestorben.

„Wir müssen es diesmal besser machen“

Die Wachsfigur sehe seiner Schwester überhaupt nicht ähnlich, zitierte der irische Rundfunksender RTÉ ihren Bruder John O’Connor. Als er die Figur online gesehen habe, sei er schockiert gewesen. „Ich fand sie furchtbar.“ Wenn man das Andenken seiner Schwester ehren wolle, könne man eine Statue in Dublin errichten.

Irish singer Sinead O’Connor in 2014 dpa

According to the British news agency PA, O’Connor also criticized it as bad timing to unveil a figure right before the anniversary of his death.

Museum director Paddy Dunning apologized to the family, PA reported. The artist had done fantastic work in previous years, but when he saw the work this time, he was disappointed.