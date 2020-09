The Endesa 2020-21 League will begin this Saturday 19 with 19 teams, one more than last season. These are the teams that will make up the ACB this year and the players who will fight for the title.

Acunsa Gipuzkoa

0 Brandone Francis

1 Johnny Dee

2 Viny Okouo

3 Lucas Faggiano

6 Jan Špan

7 Xabi Oroz

8 Dino Radoncic

9 Mikel Motos

11 William Magarity

14 Julen Olaizola

19 Pere Tomàs

26 Jaime Echenique

Coach: Marcelo Nicola

Barça

0 Brandon Davies

8 Adam Hanga

9 Leandro Bolmaro

10 Rolands Smits

13 Thomas Heurtel

14 Artem Pustovyi

18 Pierre Oriola

21 Alex Abrines

22 Cory Higgins

24 Kyle Kuric

30 Victor Claver

33 Nikola Mirotic

99 Nick Calathes

Coach: Sarunas Jasikevicius

Baxi Manresa

5 Guillem Jou

9 Jonathan Tabu

13 Eulis Baez

17 Rafa Martinez

17 Yankuba Sima

22 Juampi Vaulet

55 Dani Perez

11 Makai Mason

12 Seth Hinrichs

19 Martynas Sajus

21 Janari Jõesaar

43 Scott Eatherton

Coach: Pedro Martínez

Casademont Zaragoza

0 Rashid Sulaimon

00 Javier Justiz

7 Jonathan Barreiro

8 DJ Seeley

9 Nico Brussino

10 Jaime Fernandez

12 Robin Benzing

15 Konate Sagaba

17 Vit Krejci

21 Rodrigo San Miguel

31 Dylan Ennis

32 Tryggvi Hlinason

33 Jason Thompson

44 Javi Garcia

Coach: Diego Ocampo

Coosur Betis

0 Obi Enechionyia

3 Nick Kay

6 Tobias Borg

7 Mamadou Niang

10 Pablo Almazán

14 James Feldeine

16 Nick Spiers

12 Ryan Harrow

21 Ibrahim Magassa

24 Yakuba Ouattara

33 Mike Torres

35 Ndoye Youssoupha

44 TJ Campbell

Coach: Curro Segura

Herbalife Gran Canaria

0 Jacob Wiley

2 Olek Balcerowski

4 Frankie Ferrari

5 Stan Okoye

8 Amedeo Della Valle

7 Beqa Burjanadze

14 John Shurna

16 Andrew Albicy

17 Fabio Santana

24 Matt Costello

33 Javi Beirán

Coach: Porfi Fisac

Inherit San Pablo Burgos

1 Dejan Kravic

8 Vitor Benite

9 Alex Barrera

11 Miquel Saved

12 Thad McFadden

14 Jasie Rivero

18 Jordan Sakho

20 Omar Cook

22 Xavi Rabaseda

23 Goran Huskic

30 Ken Horton

32 Alex Renfroe

Coach Joan Peñarroya

Iberostar Tenerife

4 Santi Yusta

13 Sergio Rodriguez

6 Bruno Fitipaldo

9 Marcelinho Huertas

10 Sasu Salin

11 Dani Diez

19 Gio Shermadini

22 Emir Sulejmanovic

20 Dejan Todorovic

25 Alex Lopez

31 Georgios Bogris

34 Tyler Cavanaugh

35 Fran Guerra

42 Aaron Doornekamp

Coach: Txus Vidorreta

Joventut Badalona

0 Nenad Dimitrijevic

1 Shawn Dawson

4 Pau Ribas

6 Xabi López-Arostegui

9 Conor Morgan

10 Vladimir Brodziansky

14 Albert Ventura

20 Ferran Bassas

32 Arturs Zagars

35 Simon Birgander

44 Joel Parra

88 Ante Tomic

Coach: Carles Duran

Monbus Obradoiro

2 Álvaro Muñoz

3 Kartal Ozmizrak

9 Laurynas Beliauskas

11 Laurynas Birutis

19 Rafa Garcia

23 Steven Enoch

24 Mike Daum

30 Kassius Robertson

32 Jake Cohen

35 Chris Czerapowicz

44 Pepe Pozas

93 Alex Suarez

Coach: Moncho Fernández

MoraBanc Andorra

1 Tyson Perez

3 Oriol Paulí

5 Bandja Sy

7 Olumuyiwa Babatunde

9 Nacho Llovet

10 Malik Tell Me

11 Clevin Hannah

13 Haukur Palsson

17 Sergi Garcia

21 Moussa Diagne

24 Guille Colom

25 David Jelinek

30 Jeremy Senglin

Coach: Ibon Navarro

Movistar Students

1 Edwin Jackson

3 John Roberson

4 Aleksa Avramovic

5 Adams Sola

9 Edgar Vicedo

21 Alec Brown

24 Nacho Varela

31 Angel Delgado

33 Dovy Giedraitis

42 Nemanja Djurisic

50 Aleksandar Cvetkovic

77 Victor Arteaga

Coach: Javier Zamora

Real Madrid

1 Fabien Causeur

3 Anthony Randolph

5 Rudy Fernandez

6 Alberto Abalde

7 Facu Campazzo

8 Nico Laprovittola

9 Felipe Reyes

12 Carlos Alocen

14 Gabriel Deck

16 Usman Garuba

20 Jaycee Carroll

22 Edy Tavares

23 Sergio Llull

33 Trey Thompkins

35 Boris Tisma

44 Jeff Taylor

Coach: Pablo Laso

Retabet Bilbao Basket

1 Jaroslaw Zyskowski

2 Jonathan Rousselle

3 Jaylon Brown

7 Tomeu Rigo

8 Alex Reyes

12 Ondrej Balvin

13 Felipe Dos Anjos

18 Quentin Serron

22 Ludde Hakanson

33 Aaron Jones

34 Kingsley Moses

98 Arnoldas Kulboka

Coach: Álex Mumbrú

TD Systems Baskonia

2 Sander Raieste

3 Luca Vildoza

5 Toney Jekiri

7 Pierria Henry

8 Tadas Sedekerskis

12 Ilimane Diop

19 Youssoupha Fall

25 Alec Peters

30 Zoran Dragic

31 Rokas Giedraitis

33 Achille Polonara

47 Arturs Kurucs

Coach: Dusko Ivanovic

UCAM Murcia

1 Jordan Davis

2 Marques Townes

3 Rinalds Malmanis

8 Rafa Luz

11 Nemanja Radovic

14 Peter Jok

15 Emanuel Cate

23 Augusto Lima

24 DJ Strawberry

27 Sadiel Rojas

33 Conner Frankamp

34 David DiLeo

Coach: Sito Alonso

Unicaja Malaga

2 Deon Thompson

3 Jaime Fernandez

8 Darío Brizuela

9 Alberto Diaz

10 Francis Alonso

99 Gal Mekel

12 Dragan Milosavljevic

23 Tim Abromaitis

21 Adam Waczynski

32 Ruben Guerrero

43 Carlos Suarez

52 Volodymir Gerun

83 Axel Bouteille

Coach: Luis Casimiro

Urban Fuenlabrada

1 Obi Emegano

3 Alex Urtasun

4 Vyacheslav Bobrov

5 Ziga Samar

7 Thomas Bellas

9 Siim-Sander Vene

11 Melo Trimble

12 Bear Ehigiator

14 Leo Meindl

15 Chema González

24 Christian Eyenga

27 Marc Garcia

55 Robert Upshaw

Coach: Paco García

Valencia Basket

1 Quino Colom

2 Vanja Marinkovic

3 Klemen Prepelic

4 Jaime Pradilla

7 Louis Labeyrie

9 Sam Van Rossom

10 Mike Tobey

12 Nikola Kalinic

14 Bojan Dubljevic

16 Guillem Vives

19 Fernando San Emeterio

21 Derrick Williams

24 Martin Hermannsson

30 Joan Sastre

Coach: Jaume Ponsarnau