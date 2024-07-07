Russian traveler Marina Ershova visited Los Angeles, USA, and called homeless people the main disappointment of Russians in the city. She shared her observations in her personal blog on the platform “Zen”.
According to the author of the publication, her fellow countrymen were shocked by the number of homeless people on the streets. “When you meet so many homeless people who shamelessly peed on every corner, at that moment you feel more hatred for everything that is happening,” the blogger wrote.
In addition, Russians consider endless traffic jams and constant heat to be disadvantages of living in the star city. “Isn’t this a dream for those who are tired of Russian winters?” Ershova wondered.
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The traveler also noted that Russians often complain about prices in Los Angeles. “This is the price to pay for the opportunity to live in one of the most dynamic cities in the world. Here, many Russians pay for the atmosphere, for the show-off, for the opportunities,” Yershova concluded.
Earlier, another travel blogger from Russia said that she had problems choosing food in the US. In her experience, it is difficult to find restaurants with healthy and low-fat food in the country.
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Есть лишь гарантия слив бабла
Debb Октябрь 22, 2022
Страховка? Какая еще страховка? От брокера, которому якобы уже 10 лет, но на самом деле его создали в 2021 году? Но это же полный смех, бред! Однако немало людей еще не могут отличить правду от вранья, и они постоянно вкладываются в такие проекты.
Терять деньги многим не привыкать, но я так и не могу понять, зачем это делать, какая выгода от подобных вещей? Это какое-то извращенное чувство того, что ты слил, отдал свои деньги другим ребятам? Не знаю, как по мне, то такие ресурсы нужно относить в Черный Список. Официальный сайт до сих пор у них не в блокировке, и я не понимаю почему, куда смотрит регулятор ЦБ РФ, что не отдает распоряжение о блокировке этого ресурсика.
ТО, что это грязная кухня, понятно сразу же: бонус 100% на депозит, кредитное плечо аж до 1:1000, отсутствие контроля от хотя бы одного вразумительного регулятора. Вам это ничего не напоминает? Да каждый второй мошенник, который когда-либо существовал и разводил людей на деньги, имел такие же условия для торговли.
Очень много вранья
Волк Октябрь 29, 2022
Ой, сколько же тут вранья, ей Богу. И про большой срок работы наврали, и про ECN наврали, и про безопасность наврали. А у самих кроме регистрации на бумажке в Гренадинах ничего и нет. Смешно смотреть на то, как эти скамеры пытаются разводить людей))
Денег не ждите!
Хиски Октябрь 31, 2022
Как только прошел регистрацию, так сразу же меня принялись сливать по полной, и происходило это именно на разрекламированной криптовалюте BTCUSD, ETHUSD, и только после этого я понял, что если и заниматься криптотрейдингом, то лучше все это делать на криптовалютных биржах, но не через Esperio. А здесь можно лишь минус поймать, как я -800 поймал еще весной 2022 года, наивно полагая, что ресурс, компания, зарегистрированная в такой стране как Сент-Винсент и Гренадины, и правда дает людям возможность торговать, получать деньги на мировом рынке, выводить и так далее. Был откровенным лохом, я это признаю, сознаюсь в этом. И никому одновременно с этим не могу порекомендовать данную организацию. Вас будут доить на деньги, впаривать всякого рода шлак в виде сигналов и аналитики. Лишь бы вкладывали деньги, сливали, вкладывали и затем снова сливали.
Одни лишь байки о профитном трейдинге
Nik21 Ноябрь 1, 2022
Мне интересно, а где же эти 100 тысяч зарегистрированных пользователей? Где их искать? А то как-то странно читать о таком большом количестве людей, которые трудятся на сайте Esperio, но не иметь возможности лично с ними пообщаться, ну хотя бы с кем-то.
Нет, на самом деле ничего такого у меня не выйдет, да и выйти не может потому, что мне и всем другим наивных юзерам врут о надежности ДЦ, о большом количестве реальных клиентов, о выводах денег. Ресурс так себе, без репутации и имени, администрация нагло врет пользователям, не слушайте представителей сайта. Домен у них работает всего лишь с 2021 года, о каком 2012 может вообще идти речь?
Если вообще дальше заводить речь про отрицательные моменты у Esperio, то можно будет выделить и отсутствие лицензии, и отсутствие нормальных документов, доказывающих, что резервы компании превышают общий вложенный капитал трейдеров. То бишь никаких гарантий нет.
Быстрая потеря средств
Love Ноябрь 3, 2022
А вы посмотрите, где именно они зарегистрированы. И сразу же станет ясно, что с платформой родом из офшорной помойки ничего общего иметь нельзя. Такие ресурсы быстренько создают, практически на конвейере идет штамповка. Не может компания, которая была зарегистрирована относительно недавно в такой офшорной стране как Гренадины, быть проверенной, честной, выплачивать хотя бы кому-то деньги. Это нереально даже с точки зрения адекватного восприятия торговли как таковой. Деньги идут в карман этим мошенникам и скамерам, уже сто раз об этом рассказывали люди, да и рецензий негативных море. Запомните, если вы видите офшорную конторку, без таких лицензий, как FCA, CySEC, ASIC, ЦБ РФ, то это 100%-ый лохотрон и кухонный разводняк. Так что и смысла торговать в Эсперио нет никакого, абсолютно.
Не понимаю, что происходит
koteika Ноябрь 13, 2022
Не понимаю, что происходит. Торговал тут месяц, все шло хорошо, сейчас решил вывести прибыль 350 долларов и ничего не происходит. Уже 2 недели прошло, как моя заявка висит в Esperio, и все также на том же месте. Что делать, хз