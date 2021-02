Cadiz B: 1. Juan Flere; 26. Javi Martín, 4. Saturday, 2. Álex Martín, 3. Marc Baró; 14. Sergi Fernández, 6. Jordi Tur, 10. Javi Pérez (8. Duarte, 84 ‘), 17. Diarra (22. Peter, 62’); 27. Chapela (7. Carrasco, 68 ‘) and 9. Nieto (20. Boselli, 84’).

Marbella: 1. Álex Santomé; 3. Marcos Ruiz (17. Alfred Planas, 58 ‘), 5. Carlos Banco, Eliseo Falcón, Redru; 10. Añón (7. Nacho, 58 ‘), 14. Gustavo Quezada, 22. Edu Ramos (12. Gudiño, 86’); 21. Tresaco, 9. Chumbi and 15. Callejón (8. Álex Bernal, 76 ‘).

Goals: 1-0 Saturday (4 ‘).

Referee: Roberto Gonzalo Sánchez (Castilian-La Mancha). He cautioned the locals Saturday (27 ‘) and Jordi Tur (71’) with a yellow card; and to the visitors Callejón (34 ‘), Chumbi (44’), Añón (55 ‘) and Carlos Blanco (64’).

Incidents: El Rosal, Ramón Blanco.