En ocasiones comprar los regalos de Navidad puede convertirse en una tarea titánica, porque en la sociedad del consumo todos tenemos de todo. Precisely for that reason, give experiences beauty treatment. Más allá de la estética, cuidarse la piel, darse un masaje o hacerse un tratamiento nos proporciona unos beneficios mentales que cada vez están más solicitados. Las propuestas que hemos seleccionado son perfectas para regalar a alguien que quieres mucho, pero también para regalarte a ti misma.

a paradise to take care of the body and mind in the middle of nature. Este hotel balneario es famoso por sus aguas termales y mineromedicinales y ofrece diferentes tratamientos para reducir el estrés, aliviar dolores musculares, y por supuesto cuidarse tanto el rostro, como el cuerpo. Este complejo está compuesto por dos hoteles (de 4 y 5 estrellas) donde alojarse, así como por diversos edificios donde disfrutar de un montón de rituales.



en las que se aplican distintas técnicas como baños de hidromasaje, chorro jet y ducha escocesa, duchas Vichy o aplicaciones de lodos, fangos y parafangos, entre otros. Finalmente, el centro termal Aquaxana, donde disfrutar de diferentes zonas de hidroterapia en pareja o familia. Price: .

The heart of the experiences is water and its benefits for the mind and body. Todos sus rituales tienen en común que incluyen un recorrido por baños a diferentes temperaturas: baños frío, caliente, templado, de vapor… Y se pueden completar con masajes y tratamientos que se pueden disfrutar de forma individual o en pareja. Price: .

byodefocused on supercharging the skin with revolutionary ingredients. Este ritual de bienestar y belleza combina las fórmulas a base de ingredientes exóticos de la firma Byoode con técnicas de masaje enfocadas a equilibrar la piel, activarla y conseguir un rostro fresco y lleno de vitalidad. «Desde que probamos sobre la piel (¡y olimos!) los productos de Byoode, tuvimos claro que esta marca merecía tener su propio protocolo de cabina, no solo a la altura de los resultados visibles que consigue, sino también de la auténtica experiencia sensorial que supone utilizar sus productos», afirma Marta Barrero Elena Ramosla otra mitad del centro. Price: 80 euros.



The doctor aeronautical doctor, specialized in aesthetic medicine, with a clinic in Madrid (Núñez de Balboa, 84), has created a protocol that combines her own beauty line, Renarewith an ecological formulation reinforced with active ingredients of proven efficacy, with the an ancient Japanese practice known for its benefits to rejuvenate and balance both the face and the body. El ritual, cuyos resultados se ven de forma instantánea en la piel del rostro, con gran luminosidad, así como en la relación que se siente, tiene cuatro pasos.

Serena Spa, brand specialized in the design of spa and wellness experiences in luxury hotels in Barcelona and Madrid . Las opciones sin diversas desde el Spa Tour, que permite el acceso a cuatro de los mejores spas de Barcelona, hasta experiencias como el White Light by Alqvimia, disponible en en el hotel Meliá SKY, y que incluye exfoliación, mascarilla mineralizante y despigmentante con aceites esenciales iluminadores y masaje facial antiedad. Price: from 59 euros.



The ha traído a España, junto a Lutronic, el tratamiento facial más icónico y deseado en las alfombras rojas de todo el mundo y favorito de celebrities, y que es perfecto también para regalar estas navidades. He Hollywood Peel It is a quick treatment, without side effects, that can be performed in one hour, with no recovery time and that results in



Hair Spa in Oramai

La experiencia comienza con una consulta personalizada para analizar las necesidades del cabello, aconsejando el tratamiento perfecto para el mismo. La combinación de masajes en la cabeza, hombros, brazos y escote permite que la mente se desconecte, mientras el cabello recibe el cuidado y la atención que merece. Price: between 80 and 160 euros.

Gift card to enjoy the Hotel Spa Niwa in Guadalajara

He Hotel Spa Niwalocated in Brihuega ‘Niwa Takes Care of You’ c

Las escapadas incluyen circuito spa, uno o varios tratamientos a elegir y desayuno o merienda, en un entorno privilegiado, a tan solo una hora de Madrid. Price: .