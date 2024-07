Two German records are not enough for the podium

Schwimmerin Isabel Gose hat ihren ersten Wettkampf bei den Olympischen Spielen in Paris ohne Medaille abgeschlossen. Die Europameisterin von 2022 belegte im Finale über 400 Meter Freistil in deutscher Rekordzeit von 4:02,14 Minuten den fünften Platz. Es siegte die australische Weltrekordlerin Ariarne Titmus. Sie verwies die Kanadierin Summer McIntosh und US-Schwimmstar Katie Ledecky auf die Plätze zwei und drei. Die Magdeburgerin Gose hat im Einzel-Wettbewerb in Paris noch zwei Medaillenchancen. Die 22-Jährige tritt in der La Défense Arena noch über 1500 Meter und auf ihrer Paradestrecke 800 Meter Freistil an, auf der sie bei der WM in Doha Silber gewann.

Auch die deutsche Staffel über 4×100 Meter schwamm deutschen Rekord, blieb aber wie Gose ohne Medaille. Das Quartett mit Josha Salchow, Rafael Miroslaw, Luca Nik Armbruster und Schlussschwimmer Peter Varjasi schlug in 3:12,29 Minuten an und erreichte damit Platz sieben im Finale. Schon im Vorlauf am Vormittag hatte die Staffel eine nationale Bestmarke aufgestellt. Gold ging im Finale an die USA um Superstar Caeleb Dressel, der damit seine insgesamt achte olympische Goldmedaille gewann. Silber holte Australien vor Italien auf Rang drei.

Weltmeisterin Angelina Köhler hat dagegen am Samstag ihre Medaillenambitionen bei den Olympischen Spielen in Paris unterstrichen. Die 23-Jährige zog im Halbfinale über 100 Meter Schmetterling mit einer Zeit von 56,55 Sekunden als Vierte ins Finale am Sonntag (um 20.40 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zu Olympia, im ZDF und bei Eurosport) ein. Die Berlinerin Köhler hatte bei der WM in Doha im vergangenen Februar ihren großen Durchbruch gefeiert, als sie als erste deutsche Beckenschwimmerin seit Britta Steffen 2009 einen WM-Titel gewann.