Что делать, когда милиция звонит? Tут есть свои правила.Янка Беларусь рассказывает о повседневной жизни в Минске в эти тревожные в. Эпизод 7.

Последнее время многим белорусам звонят и приглашают в районное управление внутренних дел побеседовать ( “есть подозрение, что вы участвовали в несанкционированном мероприятии”). Нормальная мировая практика – требовать повестку и говорить о своих правах – в стране не работает. Уже были прецеденты, когда подобные вызовы заканчивались задержанием на несколько суток.

What is more На логичный вопрос: «На каком основании подозрение?” она получает странный ответ: “А вы сотовым телефоном постоянно пользуетесь?” То есть мы имеем дело с отслеживанием точки нахождения сигнала телефона, если он запеленгован в месте массового скопления людей, всё, ты становишься подозреваемым. И не важно, что погрешность передвижения телефона из соты в соту приблизительно 2 км.

Другая моя подруга, участница протестов 2010 года и юрист по образованию, делится отработанным лайфхаком: “Когда вам звонит незнакомый дядя и рассказывает такую ​​ерунду (независимо участвовали вы или нет) вы сначала молчите (нужно собраться с мыслями и войти в роль). А потом говорите: «Вася, это ты? Как же надоели твои глупые шутки! Придумай что-нибудь оригинальнее ». И кладёте трубку. Если звонок повторный – примерно то же. Вашей задачей является прикинуться шлангом и не вести никаких разговоров по сущестуву сущестуву мэв сущестувим, сущестуву мэв сущестуву мев сущестуву мев сущестувим, сущестуву мев сущестувим, сущестуву мев вост. Можно потренироваться перед зеркалом заранее, чтобы не стушеваться в нужный момент ».

Что вам такое поведение даст? Во многих случаях от вас временно, а то и насовсем отстанут, потому что им ещё других ещё других овпо спазва овписку. Как минимум соизволят прислать повестку, в которой будет указана статья Закона. Потом у вас будет время заключить договор с адвокатом, а при выходе из дома надеть пару чистых трусов и маек, обувь без шнурков и удобную худи и взять необходимые средства гигиены. А также помнить о конституционном праве не свидетельствовать против самого себя.

Хотя, конечно, очень печально осознавать абсурдность ситуации, когда ты защищаешься от милицие,. От милицие,. Но придется признать факт, Беларусь сегодня – аттракцион с кривыми зеркалами.