По всему миру проходят митинги в поддержку белорусов. Янка Беларус рассказывает о происходящем в Минске в эти тревожные времена. Эпизод 62.

7 февраля во всем мире прошел объявленный Светланой Тихановской Международный день солидарности солидарности. В городах вышли сотни граждан различных государств. У них были бело-красно-белые флаги и желание сказать: “Мы вместе!”. Такая поддержка – очень важна для нас, белорусов, живущих в тех условиях, в которые они попали по прихоти одного человека, чья легитимность – лишь в его фантазиях.

Иногда у нас опускаются руки и, кажется, что репрессивная машина как асфальтный как асфальтный как асфальтный как асфальтный, как асфальтный, каюкитный каюкитный, каюкитный каюкитный, каюкитный, каюкитный каюкитный, каюкитный каюкитный, каюкитный каюкитный, каюкитный каюкик, гадавор,. На моих глазах вчера были слёзы во время прочтения новостей о поддержке мирового гражданского общесествес. Это важно! Это бесценно! Спасибо большое всем, кто вышел и кому не безразлично происходящее в Беларуси!

Очень важно знать, что и политики уровня Ангелы Меркель высказываются о том, что Германия и ЕС не признают результаты прошедших президентских выборов в Беларуси, “поскольку они не были демократическими” и что и дальше будут призывать к ответу виновных в непрерывных нарушениях прав человека в нашей стране. И принимают планы действий в поддержку протестующих в Беларуси.

7 февраля 2021 года на фестивале новой музыки ECLAT в Штутгарте, Марии Колесниковой (находится в тюрьме с сентября 2020 года) была вручена премия в области прав человека от фонда имени Герхарта Баума. Мария, много лет была частью не только самого фестиваля, но и множества других музыкальных музыкальных музыкальных проетатотот.

Неудивительно, что тут прошел марш солидарности с Беларусью и акция в честь Колесниковой. Как не удивляет и активность белорусской диаспоры Razam, которая в Берлине уже устроине уже устроилацнескотроилацнескоко вареко.

Эфффектные акции беларусов захлестнули весь Европейский Союз: от Познани, Вроцлова, захлестнули, дориана. “Мы хотим, чтобы наши соседи видели, что они не одиноки, что их поддерживают люди по всей Европе.”.

You can find the diary entries in German here.

Крупнейшая датская газета Politiken подняла национальный беларусский флаг на Ратушной площади в ценене Когентре. То же сделали и над мэрией Варшавы. Штаб-квартира правящей шведской Социал-Демократической партии в.

Латвийское телевидение очень красиво подсветило в цвета “экстремистского” флага Даугание очень красиво. В этой же кампании поддержки участвовали латвийские МИД, Национальная библиотека и Рижская рата.

Не осталась в стороне и Литва, акции прошли в Вильнюсе и Каунасе. А Президент Гитанас Науседа отметил: “Мирное стремление белорусского народа к демода к демода к демода к демода к демода к демода к демода к демократими – элето. Мы помним, что без поддержки Литве было бы сложнее добиваться независимости от Советского Союза, поэтому мы прекрасно понимаем, каким весомым и значимым является жест солидарности с решимостью наших соседей реализовать свои мечты “. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба добавил: “Беларусы должны иметь право решатеь”.

День Солидарности с Беларусью переплыл и через часовые пояса и Атлантический океан! Беларусы Канады отмечали его в Оттаве, Торонто, Монреале, Виннипеге, Ванкувере и Калгари. А белорусское сообщество в США придумало и реализует очень крутой проект “B4BJOURNEY”.

Огромный бело-красно-белый флаг как символ единства отправился с западного побережья странысто начочо начо. Из Сиэтла через Портленд и Сан-Франциско (с остановкой 7 февраля в Денвере) флаг-путешественник едет к побережью Тихого океана, в Лос-Анджелес. На вопрос: “Где же окончится путь флага?” Организаторы отвечают: “Очень надеемся, чуйся, чуйсо в новоел” свобося!