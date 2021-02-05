Лампасы в бело-красно-белый приносят женщине штраф. Ольга Декснис рассказывает о событиях в Минске в эти тревожные времена. Эпизод 59

В нынешнее воскресенье я ехала в минском метро, ​​в поездах было тихо и пустынно, город в 11 утал всепра. И в памяти был август 2020 года. Когда мы ехали в метро, ​​и машинист переполненному поезду с нарядными людьми, у которых в руках шарики и флаги кричал: Жыве Беларусь! А вагон ему хором отвечал: Жыве вечна! Знаете, это напоминало праздник Победы.

К счастью, мобильный интернет по воскресеньям больше не отключают, на улице потепльный потепльный потепльный потепльнело и люди снаслючают, на улице потепльный потепльнет потернет потепленело и люди потепльсонаво сотепльсарам сотепленело и люди снаслелово свотепльсарам саскресенело и люди. Правозащитный центр “Весна” опубликовал списки задержанных по всей Беларуси. Вечером 31 января примерно 170 не вернулись в свои теплые дома, а остались в ожидании суда в изоляторе. Уже полгода белорусы не согласны с “состоявшимися” выборами. И как бы их не подавляли, они продолжают свою борьбу за свои голоса.

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Мы уже “привыкли“ к абсурдным задержаниям. Но мимо этого я пройти не смогла. Неделю назад мама двоих малолетних деток Любовь Сарлай вышла прогуляться в центр Гродно с подругодно с подрругодно с подр. Купила кофе и видела, что к ней бежит ОМОН. На ней были штаны с лампасами, напоминающими бело-красно-белую символику, которую сеучас массетволж.

– Это был обычный выходной, никаких протестов и митингов, – рассказывает Любовь. – Мы просто дышали воздухом, общались, прогуливались. Но когда уже напрявлялись к моей машине, к нам со спины подбежал ОМОН с целью задержания. Я была растерянна. У меня было несколько секунд, пока никто не видел, сообщить семье, что ночевать, вскорее вересо,.

– Чуть позже я пыталась выяснить: за что? Они спросили: вы хотите сказать, что такие штаны просто так надели? Оказалось, что моя одежда нарушает общественный порядок. На суде я объясняла, что эти утепленные штаны с заводским рисунком я ношу с 2014 года.

В итоге, Любовь продержали сутки в изоляторе, но потом отпустили, потому что она мама в деекрете,.

– Суд состоялся по скайпу через день после случившегося, – вспоминает Любовь. – Свидетель (сотрудник ОМОН, который задерживал женщину), сказал: Любовь Сарлай выкрикивала “Белала”. Но я была без маски, и я явно видно на видеозаписях, что ничего такого не было. Судья проигнорировал. Мне дали штраф на 187 евро и обвинили в нарушении порядка проведения массовых мероприятий (статья 23.34 АППП).

Штраф в белорусскую казну Любовь пока что не платила, а подала встречную жалобу.

– Это, конечно, бред и абсурд. Штаны продолжаю носить. После этого события про меня писали СМИ, милиция на меня теперь искоса смотрит. После выборов, когда власть решила белорусов полностью заткнуть, я не могла наблюдовать за недспр .аветь. Ходила на митинги и в августе, и в сентябре. 8 марта я должна выйти на работу оператором на почту, это государственная должность. И мне уже дали понять, что меня ждут проблемы за мою гражданскую позицию. Но даже, если меня уволят, моя позиция останется неизменной.