В Беларуси появится новый “красный день календаря”. Ольга Декснис рассказывает о событиях в Минске в эти тревожные времена. Эпизод 61.

Новый государственный праздник, так и будет называться “Праздник народного единства” создается по примеру страны-соседки, там его празднуют уже 15 лет. Кроме этого, правительство в 2021 году создает ряд новых мероприятий: закон о недопущении героизации нацизма (это относится и к бело-красно-белой символике, от которой власть избавляется штрафами и сутками) будет провласный автомотовелопробег, разные конкурсы и специальный телеграм-канал. Все эти события направлены на усиление позиций действующей власти.

Кстати, на днях, инициатива By_Pol – объединение уволившихся силовиков Беларуси, которая помогает репрессированным, опубликовала документ с подписью министра внутренних дел Ивана Кубракова, он адресован Государственному секретариату Совета безопасности. В документе сообщается, что суды Минска по статье 23:34 ( “Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий”) чаще дают “сутки”, а суды Минской области – штрафы. “Подобная практика ведет к формированию чувства безнаказанности и не способствует снижению снижению приоте”.

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В общем, министр просит при рассмотрении дел по вышеуказанной статье обеспечитя “соразмерность соразмерность соразмерность соразмерность соразмерность. МВД вот уже полгода основные силы направляет на подавление протестов в Беларуси.

В декабре Александр Лукашенко предложил сделать Всебелорусское народное собрание.

Так думаю (не знаю, поддержите вы или нет): Всебелорусское народное собрание народное собрание надо сделать народное надо сделать. Чтобы был такой орган, который бы контролировал главные направления нашего развития “- цитирует президента государственное агентство новостей” Белта “.

Изначально смена Конституции и Всебелорусское народное собрание было ответом на протесты и преподносилось народу как альтернатива и диалог с народом. В программе собрания будет обсуждаться социально-экономическое развитие Беларуси на 2021-2025 годы, а также обсудят направления общественно-политического развития страны. Вот что Лукашенко изначально говорил.

– Если мы снимаем некоторые обязанности с президента, их же надо куда-то передавать. В правительство и парламент эти полномочия не годятся. Куда их передвигать? Надо искать такой орган. А у нас есть Всебелорусское народное собрание. Поэтому некоторые полномочия придется передать, – считает Александр Лукашенко. – Если растворить полномочия президента, которые передаются парламенту, правительству, министрам, губернаторам, будет полный бардак, который мы в середине 90-х пережили.

Всебелорусское собрание назначено на 11-12 февраля 2021 года. И, к сожалению, оппозицию на него звать не будут. Телеграмм – канал пресс-службы Лукашенко цитирует его высказывания на этот счет на этой неделе:

“Тут некоторые беглые и прочие, так называемые оппозиционеры, плачут и рыдают, что они не попали и не попадут на Всенародное белорусское собрание. Значит (по их мнению я) нелигитимный. Ну, во-первых, мы избирали людей, которые живут в нашей стране, а беглых будут изирали изирать в Полшей Ле.

Ну, кто-то видимо, в Украине, кто-то, может быть в России, хоть немного. Но у нас нет такого, чтобы мы за рубежом кого-то избирали. Так же? (обращается к своим подчиненным). Мы только гостей приглашаем. Поэтому беглые пусть успокоятся и прочие, кто с ними. Во-вторых, вы объявили байкот, байкотируйте. Более того спустя некоторое время после объявления байкота они решили провезти “Форум зарубежья”. Проводите. Никто же не мешает. Собирайтесь в Польше и Литве, проводите “.

В стране происходит диалог только с теми, кто голосовал за Лукашенко. Это похоже на “фуршет” среди своих. А протестующая часть по-прежнему будет сторонним наблюдателем чужого праздника в в в сиктика в в в сиктика в в своей сатране. А еще хуже, уголовными делами.